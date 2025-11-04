OL : dernière ligne droite à gérer avant la trêve

Cette semaine, l'OL terminera son enchaînement de 7 rencontres en 23 jours. Un dernier coup de collier, mais face à deux adversaires redoutables.

Il est presque au bout de cet imposant tunnel. Depuis le 18 octobre, l'OL a déjà disputé cinq rencontres toutes compétitions confondues. Pour un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite. Il marque nettement le pas comptablement, à la fois car il a écopé de deux cartons rouges, mais aussi parce qu'il semble tirer la langue sur le plan physique.

Avant la prochaine coupure internationale, il reste cependant deux confrontations à mener, et pas des moindres. Jeudi, les Lyonnais iront en Espagne affronter le Real Betis. Puis, dimanche, c'est le leader du championnat de France qui viendra à Décines.

Certains joueurs semblent fatigués

Alors pour le staff, va se poser la question de la gestion des hommes sur ces deux duels. Nous arriverons en effet au terme de ce marathon de sept sorties en vingt-trois jours. La grande question est donc celle-ci : faut-il faire du turnover, et si oui, à quelle occasion ? "Peut-être à Séville, pas face au PSG. Plusieurs joueurs ont beaucoup joué, on s'aperçoit qu'il y a quelques douleurs, que ça commence à tirer. Ce match peut être l'occasion de les reposer avant Paris, propose Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Mais, je ferais davantage tourner à partir de janvier. Là, ils ont encore la capacité d'enchaîner."

Formé à Tola-Vologe, Enzo Reale a une opinion un peu différente. "La partie contre le Real Betis est importante. Face au PSG, c'est plutôt une affiche de gala. Alors ne faut-il pas mieux viser Séville ? Ou affronter les Parisiens en jouant son va-tout et perdre ?", s'interroge le dirigeant du Goal FC.

De la marge en Ligue Europa, pas en Ligue 1

L'encadrement technique prendra sans doute en compte le fait qu'avec neuf points en trois journées de Ligue Europa, l'OL a un matelas confortable. Il peut voir venir, même pour une place dans le top 8. En Ligue 1, c'est moins le cas après les deux résultats de la semaine passée (sixième). Toujours dans les clous dans ces deux compétitions, il y aura sûrement un arbitrage à faire dans les prochaines heures, même si Paulo Fonseca assure qu'il gère ses rotations à chaque rencontre.