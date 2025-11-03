TKYDG : un OL ni vainqueur, ni vaincu

Ce lundi, nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones". Entre les nuls au Paris FC et à Brest, la semaine de l'OL n'a pas été celle espérée. Avec des scenarii bien différents à chaque fois.

Qui aurait pu imaginer que l'OL ressortirait de sa semaine passée avec seulement deux petits points supplémentaires au compteur. Pas nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale en tout cas. Lors du dernier numéro de "Tant qu'il y aura des Gones", ils espéraient surtout voir les joueurs de Paulo Fonseca surfer sur la victoire contre Strasbourg pour emmagasiner le maximum de points et de confiance avant de se rendre à Séville en Ligue Europa puis de recevoir le PSG en Ligue 1. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu, avec deux scenarii bien différents.

Après avoir laissé fondre trois buts d'avance mercredi dernier dans la capitale, les Lyonnais se sont tirés une balle dans le pied dimanche soir à Brest. En jouant à dix contre onze pendant 80 minutes, l'OL ne s'est pas simplifié la tâche. S'ils ont tenu au courage, les coéquipiers de Corentin Tolisso peuvent regretter ces points perdus en route. Des défaillances mentales pour Fonseca, mais aussi tactiques avec une lecture des matchs du coach qui pose toujours autant question.