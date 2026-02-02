Coupe Nationale U18 : l'OL Lyonnes affrontera Clermont en quarts

Après avoir facilement battu Strasbourg dimanche en huitièmes, les joueuses de l'OL Lyonnes connaissent leur futur adversaire. Les U18 lyonnaises affronteront Clermont en quart de la Coupe Nationale U18.

Au tour précédent, Montpellier avait donné du grain à moudre aux U18 de l'OL Lyonnes dans la Coupe Nationale. En huitièmes, il n'y a clairement pas eu de match avec Strasbourg. Dans la lignée des résultats obtenus contre la formation alsacienne en championnat, les joueuses de Rachel Saïdi n'ont fait qu'une bouchée du RCSA avec une victoire 6-1. Yasmine Benseba et Maelys Ane ont notamment inscrit un doublé dans cette qualification pour les quarts de finale.

Le PSG ou Clermont en demi-finales

Au lendemain de ce succès, les U18 lyonnaises ont pu assister au tirage au sort de ce futur tour et connaissent désormais leur adversaire. Le 8 mars prochain, l'OL Lyonnes affrontera Clermont, pensionnaire de Régional, en Auvergne avec l'objectif de rejoindre le dernier carré de cette nouvelle compétition, l'équivalent féminin de la Coupe Gambardella. En cas de qualification pour le dernier round de cette coupe, les Lyonnaises se déplaceront sur la pelouse du PSG, qui les a battues en championnat, ou de Toulouse.