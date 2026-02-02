Absente pour le choc contre le PSG, Wendie Renard a avant tout été préservée par Jonatan Giráldez. Le coach de l’OL Lyonnes n’a pas voulu prendre de risque avec sa capitaine, victime d’une alerte.

Il y a eu la surprise Féérine Belhadj, propulsée dans le onze de l’OL Lyonnes, mais aussi l’absence de Wendie Renard. Pour le "choc" contre le PSG, les supporters lyonnais ne s’attendaient sûrement pas à voir leur capitaine absente de l’équipe titulaire. Et encore moins d’être hors de la feuille de match comme ce fut le cas dimanche après-midi au Parc des Princes.

C’est pourtant bien au chaud dans sa doudoune et en tribune que Renard a regardé son équipe s’imposer 1-0. Pas un choix de la part de Jonatan Giráldez, mais bien une nécessité. "Wendie a ressenti une petite gêne, je ne voulais pas prendre de risque. Il n’y a pas de blessure. Nous avons beaucoup de joueuses disponibles, autant avoir des joueuses à 100 %. Aujourd’hui, nous ne jouions pas une finale. Pour une finale, la décision aurait peut-être été différente. Je préférais écouter cette sensation, en espérant qu’elle soit disponible pour le prochain match".

Le prochain rendez-vous se tiendra dès ce mercredi au GOLTC avec la venue de l’OM pour les quarts de la Coupe LFFP. Wendie Renard tiendra-t-elle sa place ? Ayant plusieurs solutions défensives, le coach espagnol ne devrait prendre aucun risque. Un retour devrait avant tout avoir lieu dimanche avec le derby contre l’AS Saint-Étienne au Parc OL.