PSG - OL Lyonnes : Endler et Micah absentes, Belhadj titulaire

Blessée à l'œil la semaine dernière à Marseille, Christiane Endler n'est pas dans le groupe pour le déplacement à Paris, pas plus que Teagan Micah. La gardienne australienne a reçu un coup samedi et c'est donc Féérine Belhadj qui gardera le but de l'OL Lyonnes contre le PSG.

Malgré la large victoire à Marseille en Coupe de France (1-5), le match du week-end passé a laissé des traces. L'OL Lyonnes a vu sortir sa gardienne Christiane Endler à la 20e minute après un choc avec une adversaire. La Chilienne s'en sort avec une entaille à l'œil et des points de suture. Absente de l'entraînement ce samedi, elle doit déclarer forfait pour le prochain match, au moins.

Face au PSG dimanche, cela aurait donc du être Teagan Micah dans les cages. Il n'en sera rien puisque la gardienne australienne est également sur le flanc. Bien présente à l'entraînement à la veille du choc, Micah a reçu un coup qui l'empêche de pouvoir tenir sa place au Parc des Princes à 15h.

Des retours attendus

Ce sera donc la grande surprise côté OL Lyonnes avec la titularisation de Féérine Belhadj pour ce choc. Parti à 22 samedi en fin d'après-midi, le groupe lyonnais va donc faire les frais de choix de Jonatan Giraldez au moment de la feuille de match avec quatre joueuses qui vont restées en tribunes, l'OL Lyonnes ne pouvant inscrire que 18 joueuses.

Le groupe de l'OL Lyonnes : Belhadj, Lambert - Bacha, Engen, Lawrence, Nelhage, Renard, Sombath, Svava, Tarciane - Benyahia, Damaris, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg, Katoto