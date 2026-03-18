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Christiane Endler, gardienne de l'OL
Christiane Endler, gardienne de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes - Le Havre : Endler seule rescapée de la finale de la Coupe LFFP

  • par David Hernandez
  • 16 Commentaires

    • Quatre jours après la finale de la Coupe LFFP en Côte d'Ivoire, OL Lyonnes enchaîne avec le quart de finale de Coupe de France. Face au Havre, Jonatan Giraldez a tout changé si ce n'est Christiane Endler, qui enchaîne dans le but.

    Pas de temps de repos pour OL Lyonnes. Après un voyage éreintant en Côte d'Ivoire pour la finale de la Coupe LFFP samedi, les Lyonnaises enchaînent ce mercredi (15h) avec un quart de finale de la Coupe de France. En jeu, une qualification et un déplacement à Strasbourg le dimanche 5 avril pour le dernier carré de la compétition. Après la chaleur ivoirienne, les joueuses de Jonatan Giraldez n'auront pas trop à se plaindre ce mercredi en milieu d'après-midi. Ce n'est pas une chaleur étouffante, mais le soleil sera de la partie à Décines. Pour ce rendez-vous, le coach espagnol a misé sur une large revue d'effectif, comme on pouvait s'y attendre.

    Les titulaires contre le PSG samedi sont remplaçantes ou laissées au repos (Renard et Bacha), ce qui donne un onze complètement différent pour la réception du Havre. Seule Christiane Endler enchaîne un deuxième match en l'espace de quatre jours. Absente du déplacement en Afrique, Korbin Shrader s'installe au milieu aux côtés d'Inès Benyahia et de Lily Yohannes.

    La composition d'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Sombath, Nelhage, Svava - Shrader, Benyahia, Yohannes - Brand, Katoto, Becho

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    16 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - mer 18 Mar 26 à 14 h 22

      On l'avait vu venir cette compo 😇

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    2. seb.66
      seb.66 - mer 18 Mar 26 à 14 h 23

      On ne peut dire que ce soit l'équipe bis.
      La Aa par rapport à la AA ?

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      1. Avatar
        undeuxtrois - mer 18 Mar 26 à 14 h 35

        Surement plus juste, oui ! J'étais cependant étonné de ne pas voir Tarciane samedi dernier. Jusqu'à présent, c'est elle qui avait joué tous les gros matchs ! En tout cas, 10 joueuses de champ intégralement différentes des 10 de samedi, c'est édifiant.

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    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 18 Mar 26 à 14 h 27

      Salut,
      Je ne pourrai pas voir le match pour raisons personnelles, hélas ! 😟
      Alors, je compte sur vous les fidèles, pour commenter et soutenir de près ou de loin, par la pensée nos fenottes.
      En route pour le 2ème trophée, et le 41ème de l'Histoire ...

      ALLEZ LES FENOTTES ! 💖💙

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    4. janot06
      janot06 - mer 18 Mar 26 à 14 h 30

      Article incomplet quand on ne précise ni la date, ni l'heure de la rencontre. Il faut aller à la pêche aux renseignements.
      Je suppose que c'est pour aujourd'hui, mais à quelle heure...

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      1. Avatar
        undeuxtrois - mer 18 Mar 26 à 14 h 33

        15h sur OL Play (de mémoire). Diffusé nulle part ailleurs. C'est un quart de finale de Coupe de France...

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        1. janot06
          janot06 - mer 18 Mar 26 à 14 h 37

          Dans mes recherches, j'ai vu aussi sur BeIn...

      2. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - mer 18 Mar 26 à 14 h 33

        Salut janot,
        A 15 heure.
        Je compte sur toi aux coms ! 😜

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        1. janot06
          janot06 - mer 18 Mar 26 à 14 h 39

          Vais voir si je peux le suivre...

      3. seb.66
        seb.66 - mer 18 Mar 26 à 14 h 33

        15 h ?

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    5. Avatar
      calone - mer 18 Mar 26 à 14 h 33

      bonjour à tous, est-il possible de voir le match sur un diffuseur ou streaming ?
      même sur l’équipe il n’est pas sur matchs en direct !!!!! c’est dire comme le foot féminin est ignoré. Ah préfère nous abreuver du QSG .

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    6. janot06
      janot06 - mer 18 Mar 26 à 14 h 36

      15h, bigre ! Apparemment sur bein ?

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      1. Avatar
        undeuxtrois - mer 18 Mar 26 à 14 h 44

        Non bien sûr, Bein n'oserait jamais diffusé un match de football féminin qui n'est pas une finale ! Si l'on est vraiment gentil, on aura peut-être droit aux demies ? Le président de Bein est le président du PSG. N'y voyez aucune coincidence.

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    7. seb.66
      seb.66 - mer 18 Mar 26 à 14 h 36

      Ce sera difficile d'avoir un lien en raison du report de la date prévue.
      Je cherche mais ne trouve pas !

      En revanche cela doit être possible pour PSG/Dijon... 😜

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - mer 18 Mar 26 à 14 h 47

        Je confirme. Pas trouvé de lien sur mes sites favoris.

        Signaler
        1. chignol
          chignol - mer 18 Mar 26 à 14 h 50

          Pas mieux.
          Dédé & cie, on compte sur vous pour nous raconter.

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