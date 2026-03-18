Quatre jours après la finale de la Coupe LFFP en Côte d'Ivoire, OL Lyonnes enchaîne avec le quart de finale de Coupe de France. Face au Havre, Jonatan Giraldez a tout changé si ce n'est Christiane Endler, qui enchaîne dans le but.

Pas de temps de repos pour OL Lyonnes. Après un voyage éreintant en Côte d'Ivoire pour la finale de la Coupe LFFP samedi, les Lyonnaises enchaînent ce mercredi (15h) avec un quart de finale de la Coupe de France. En jeu, une qualification et un déplacement à Strasbourg le dimanche 5 avril pour le dernier carré de la compétition. Après la chaleur ivoirienne, les joueuses de Jonatan Giraldez n'auront pas trop à se plaindre ce mercredi en milieu d'après-midi. Ce n'est pas une chaleur étouffante, mais le soleil sera de la partie à Décines. Pour ce rendez-vous, le coach espagnol a misé sur une large revue d'effectif, comme on pouvait s'y attendre.

Les titulaires contre le PSG samedi sont remplaçantes ou laissées au repos (Renard et Bacha), ce qui donne un onze complètement différent pour la réception du Havre. Seule Christiane Endler enchaîne un deuxième match en l'espace de quatre jours. Absente du déplacement en Afrique, Korbin Shrader s'installe au milieu aux côtés d'Inès Benyahia et de Lily Yohannes.

La composition d'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Sombath, Nelhage, Svava - Shrader, Benyahia, Yohannes - Brand, Katoto, Becho