Fonseca avant OL - Celta de Vigo : "Retrouver de l'efficacité"

À la veille de la venue du Celta de Vigo, Paulo Fonseca ne cachait pas sa satisfaction de retrouver des joueurs pour sa rotation. L'entraîneur de l'OL espère malgré tout retrouver une efficacité offensive.
On a pointé l'accumulation de la fatigue ces dernières semaines. Mais est-ce l'unique raison des mauvais résultats de l'OL ?
Paulo Fonseca : Je pense que ce n’est pas un problème physique. Notre équipe a fait des matchs intenses et elle a très bien répondu. Lors des deux derniers matchs, l'équipe a bien répondu physiquement. Après, c’est un problème quand tu joues beaucoup de matchs : Vigo a pu faire tourner cinq joueurs qui vont jouer demain. Nous, en attaque, on n’avait que Endrick et Roman (Yaremchuk). Donc parfois, on doit changer les structures. Contre Celta et Le Havre, on a manqué d'efficacité offensive, mais c’étaient deux équipes qui défendent très bien, pas seulement contre nous. Le Havre n’a encaissé que 30 buts cette saison.
Cette inefficacité est due à un manque de profondeur et de mouvements ?
On a dû composer avec nos absences, notamment de joueurs qui attaquent la profondeur. Une équipe comme Celta défend aussi très bien. J’ai regardé leurs autres matchs, c’est aussi difficile pour les autres équipes de marquer contre eux. Contre Le Havre, si on avait marqué, le match aurait complètement changé. Je suis confiant, car je continue de voir une équipe qui presse haut et qui crée des occasions. Il a juste manqué des buts.
Vous avez plus à perdre qu'à gagner cette semaine. Avez-vous fait un travail mental ?
Cette compétition est à élimination directe. On sait que si on perd, ce sera décisif. Mais nous n’avons pas besoin de faire un travail spécial. On a parlé avec les joueurs, on joue une compétition importante pour nous. On a la chance de recevoir pour le match retour. Nous sommes 4e en championnat et nous savons que nous le resterons quoi qu’il arrive après Monaco. Nous savons que le moment est important. Je pense que tous les joueurs comprennent le moment que nous sommes en train de vivre et ses enjeux. Il n’y a pas de raison d’être négatif.
Personnellement, j'ai du mal à les accabler, malgré ma frustration à la suite des derniers matchs :
1/ Je me souviens de ce que je pensais en début de saison,
2/ Je me souviens très bien de ce que je me suis dit en voyant les recrues (des joueurs peuvent nous surprendre, m'enfin soyons réalistes Karabec vient de la D2 allemande, ou Yarem (ou satriano) sont des 2nd couteaux, les jeunes de 18, 17 et 16 ans et peu rempues à ce niveau ....
3/ Les blessures (et au-delà du nombre, le profil des blessures : tu n'as plus d'ailes ni de variété),
4/ Le nombre de jeunes que le club a fait émerger cette année, c'est formidable !
5/ Je pense toujours que l'effectif n'est pas équivalent à ceux de Paris, Marseille, Lille ou Monaco. Nice et Lens (qui ne joue pas l'Europe) me surprennent pour différentes raisons.
Ce n'est que mon avis et je continuerai d'aller au stade dès que je peux, et avec de la chance, avec les petits pour les match de 15h (y en a peu ...)
T'en a un dimanche, en plus une belle affiche 😉
Oui je suis d'accord, quand on regarde en arrière, on ne peut que être surpris et très fier de l'équipe et du parcours jusqu'à aujourd'hui en tout cas !
La seule frustration qui restera peut-être c'est au niveau de la gestion de l'effectif et des blessures, où je pense qu'on aurait pu faire bien mieux, et donc poursuivre un peu plus notre bonne série de début d'année.
Mais au final comme tu l'as dit, cela a permis de révéler des jeunes comme Moreira, Himbert, et de donner du temps de jeu à Hamdani et Kango.
D'ailleurs la valeur de jeunes de cet âge là explose lorsqu'ils ont du temps de jeu. Je ne serais pas étonné de recevoir des offres de plus de 10M pour nos 3 jeunes du centre.
Je ne pense pas qu'on veuille les vendre, mais dans un situation financière critique, c'est toujours une bouée de sécurité.
C'est également un beau message aux autres (que nous n'avons pas encore vue) . ça économises des sious et comme tu dis, ça permet aussi de dire à la DNCG qu'il y a une marge si tu vends un ou 2 jeunes ha ha