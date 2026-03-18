Fonseca avant OL - Celta de Vigo : "Retrouver de l'efficacité"

À la veille de la venue du Celta de Vigo, Paulo Fonseca ne cachait pas sa satisfaction de retrouver des joueurs pour sa rotation. L'entraîneur de l'OL espère malgré tout retrouver une efficacité offensive.

On a pointé l'accumulation de la fatigue ces dernières semaines. Mais est-ce l'unique raison des mauvais résultats de l'OL ?

Paulo Fonseca : Je pense que ce n’est pas un problème physique. Notre équipe a fait des matchs intenses et elle a très bien répondu. Lors des deux derniers matchs, l'équipe a bien répondu physiquement. Après, c’est un problème quand tu joues beaucoup de matchs : Vigo a pu faire tourner cinq joueurs qui vont jouer demain. Nous, en attaque, on n’avait que Endrick et Roman (Yaremchuk). Donc parfois, on doit changer les structures. Contre Celta et Le Havre, on a manqué d'efficacité offensive, mais c’étaient deux équipes qui défendent très bien, pas seulement contre nous. Le Havre n’a encaissé que 30 buts cette saison.

Cette inefficacité est due à un manque de profondeur et de mouvements ?

On a dû composer avec nos absences, notamment de joueurs qui attaquent la profondeur. Une équipe comme Celta défend aussi très bien. J’ai regardé leurs autres matchs, c’est aussi difficile pour les autres équipes de marquer contre eux. Contre Le Havre, si on avait marqué, le match aurait complètement changé. Je suis confiant, car je continue de voir une équipe qui presse haut et qui crée des occasions. Il a juste manqué des buts.

Vous avez plus à perdre qu'à gagner cette semaine. Avez-vous fait un travail mental ?

Cette compétition est à élimination directe. On sait que si on perd, ce sera décisif. Mais nous n’avons pas besoin de faire un travail spécial. On a parlé avec les joueurs, on joue une compétition importante pour nous. On a la chance de recevoir pour le match retour. Nous sommes 4e en championnat et nous savons que nous le resterons quoi qu’il arrive après Monaco. Nous savons que le moment est important. Je pense que tous les joueurs comprennent le moment que nous sommes en train de vivre et ses enjeux. Il n’y a pas de raison d’être négatif.