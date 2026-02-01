Actualités
Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

OL - Lille : avec Abner et Sulc ?

    • Sur le flanc ces derniers temps, Abner et Pavel Sulc pourraient bien retrouver une place de titulaire ce dimanche (15h) contre Lille. L’OL devrait retrouver un schéma tactique assez classique, même en l’absence de Corentin Tolisso.

    Il y a une vingtaine de jours, Paulo Fonseca avait gagné sa bataille tactique contre Bruno Genesio. Pour les seizièmes de Coupe de France, le Portugais avait certes compté sur les erreurs lilloises, mais sa stratégie de faire de l’individuel au milieu de terrain avait poussé le LOSC à écarter le jeu. Le pressing haut de l’OL avait fini le travail et les Lyonnais s’étaient finalement imposés 2-1 grâce notamment à un premier but d’Endrick. Le Brésilien sera bien là ce dimanche (15h) pour le match retour en Ligue 1 et aura certainement des fourmis dans les jambes.

    Au repos forcé en Ligue Europa, il a vécu des tribunes la première place validée par ses coéquipiers. Il aura donc à cœur de briller dans un des chocs du championnat. L’OL gardera-t-il la même tactique qu’en Coupe de France ? Sans Corentin Tolisso, cela change bien des choses et Paulo Fonseca avouait vendredi qu’il allait s’appuyer "sur le match que Lille a joué jeudi parce qu’ils ont changé des choses. Fernandez-Pardo a joué comme attaquant. Je vais regarder le match contre Salzbourg aussi car ils avaient joué à trois centraux. Mais je ne pense pas qu’ils vont venir jouer ici avec cette défense."

    Retour à un 4-2-3-1 classique ?

    Entre Paulo Fonseca et Bruno Genesio, la bataille du milieu sera une nouvelle fois au centre des débats. Après avoir dû bricoler en Ligue Europa, l’entraîneur lyonnais va retrouver une équipe bien plus proche de son équipe-type. Il doit encore compter ses blessés, mais la formation lyonnaise aura fière allure, d’autant plus si Pavel Sulc retrouve une place de titulaire. Le Tchèque a manqué les deux derniers matchs, mais s’est entraîné correctement sur les deux derniers entraînements. De quoi laisser la porte ouverte à une titularisation ?

    La composition probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann - Endrick, Merah, Moreira - Sulc

      Gerland Era - dim 1 Fév 26 à 10 h 12

      Kluivert à la place de Merah, pour une défense centrale à 3 pourrait être une bonne alternative.
      Je crains que Merah manque un peu de mordant sur un match comme celui-ci.
      Sulc pourrait jouer 10 et Moreira et Endrick naviguer entre la pointe de l'attaque et leur aile.
      Maitland et Abner sont meilleurs en joueur de couloir soulagé d’une partie des responsabilités défensives par un 3e central.

