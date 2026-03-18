Avant OL - Celta, Kluivert et Maitland-Niles en reprise individuelle

À la veille du match retour entre l'OL et le Celta de Vigo, certaines bonnes nouvelles s'enchaînent. Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles ont repris la course de façon individualisée.

Après la pluie, le beau temps ? À l'OL, il a fallu faire le dos rond pendant de longues semaines pour limiter la casse. Cela a moyennement fonctionné avec six matchs sans victoires, dont deux points sur douze possibles en Ligue 1. Mais tout semble bientôt revenir à la normale entre Rhône et Saône. Ces derniers jours, Afonso Moreira et Malick Fofana ont repris l'entraînement collectif. Ils ont été suivis par Pavel Sulc depuis mardi et tous les supporters espèrent logiquement que le secteur offensif se retrouve renforcé contre le Celta de Vigo et Monaco avant la trêve internationale. En sera-t-il de même pour Ainsley Maitland-Niles et Ruben Kluivert pour le match de Ligue 1 ?

Pour Monaco ou pour l'après trêve ?

Ce mercredi, à la veille du huitième retour, les deux défenseurs ont retrouvé le chemin des terrains au GOLTC. Pas avec le reste du groupe, mais de façon individuelle. Pendant que Paulo Fonseca donnait ses dernières consignes avant Vigo, Kluivert et Maitland-Niles enchaînaient les tours de terrain en contrebas. Cela paraît forcément trop juste pour le match de Ligue Europa, mais un espoir peut subsister pour la venue de Monaco. Un autre match tournant pour l'OL avant la trêve internationale.