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Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avant OL - Celta, Kluivert et Maitland-Niles en reprise individuelle

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • À la veille du match retour entre l'OL et le Celta de Vigo, certaines bonnes nouvelles s'enchaînent. Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles ont repris la course de façon individualisée.

    Après la pluie, le beau temps ? À l'OL, il a fallu faire le dos rond pendant de longues semaines pour limiter la casse. Cela a moyennement fonctionné avec six matchs sans victoires, dont deux points sur douze possibles en Ligue 1. Mais tout semble bientôt revenir à la normale entre Rhône et Saône. Ces derniers jours, Afonso Moreira et Malick Fofana ont repris l'entraînement collectif. Ils ont été suivis par Pavel Sulc depuis mardi et tous les supporters espèrent logiquement que le secteur offensif se retrouve renforcé contre le Celta de Vigo et Monaco avant la trêve internationale. En sera-t-il de même pour Ainsley Maitland-Niles et Ruben Kluivert pour le match de Ligue 1 ?

    Pour Monaco ou pour l'après trêve ?

    Ce mercredi, à la veille du huitième retour, les deux défenseurs ont retrouvé le chemin des terrains au GOLTC. Pas avec le reste du groupe, mais de façon individuelle. Pendant que Paulo Fonseca donnait ses dernières consignes avant Vigo, Kluivert et Maitland-Niles enchaînaient les tours de terrain en contrebas. Cela paraît forcément trop juste pour le match de Ligue Europa, mais un espoir peut subsister pour la venue de Monaco. Un autre match tournant pour l'OL avant la trêve internationale.

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    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 18 Mar 26 à 12 h 25

      Ah revoilà enfin kluivert .
      On me savait plus s'il était encore au club.
      Dommage il reprend trop tard , dimanche on ferme il sera opérationnel en avril pour la reprise .

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    2. Juni38
      Juni38 - mer 18 Mar 26 à 12 h 53

      Si ça veut rire ils pourront jouer dimanche ce serait un miracle .
      ça permettrait de faire souffler Kango et Mata ou Tagliafico , qui auront du mal à enchainer .

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    3. florentdu42
      florentdu42 - mer 18 Mar 26 à 13 h 04

      Je serais d avis de ne pas prendre de risque et d'attendre la trêve pour eux 2

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mer 18 Mar 26 à 13 h 17

        normalement oui , ils ne seront pas prêt pour dimanche , il ne faudrait pas reproduire l'erreur qu'ils ont fait avec afonso et kluivert , qui s'étaient reblessés .
        Il y aura Hateboer qui pourra prendre le relais , mais ce n'est pas le même niveau ( ni même celui de Kango !! )

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