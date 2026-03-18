L’OL presque intouchable en 8es de finale de Ligue Europa

L’OL a gagné quatre de ses cinq 8es de finale de Ligue Europa disputés avant d’accueillir le Celta jeudi (18h45).

À ce stade de la compétition, les Lyonnais ont presque toujours été souverains. Opposés au Celta de Vigo en 8es de finale de Ligue Europa ce jeudi à Décines (18h45), ils sont en ballotage favorable grâce au nul décroché en Galice la semaine dernière (1-1). Dans une mauvaise passe après six sorties sans succès, l'OL serait bien inspiré de se replonger dans son passé européen. En effet, depuis son premier 8e de finale de C3 disputé en 2014, il en a remporté quatre sur cinq.

Deux premiers 8es bien gérés à domicile

Il y a 12 ans, le club jouait encore à Gerland. Lors du match aller face au Viktoria Plzen, les hommes de Rémi Garde avaient fait un grand pas vers les quarts de finale. Bien que cueillis à froid dès la 2e minute (0-1), ils avaient rapidement réagi grâce à un doublé de Gueïda Fofana (12e, 70e), ainsi qu'à deux réalisations d’Alexandre Lacazette (53e) et d’Arnold Mvuemba (61e). Malgré une défaite au retour (2-1), ils avaient validé leur billet pour le tour suivant.

Il faudra ensuite attendre trois ans pour revoir l’OL à ce stade de la compétition. Le 10 mars 2017, lors d’une confrontation mémorable face à l’AS Roma, les coéquipiers de Maxime Gonalons avaient livré une prestation renversante. Menés 2-1 à la pause, les Rhodaniens étaient revenus au score grâce à Corentin Tolisso (47e, 2-2), avant de reprendre l’avantage par Nabil Fekir (74e, 3-2), puis de sceller définitivement la rencontre avec un but d’Alexandre Lacazette (90+2, 4-2). Une réalisation accompagnée d’une célébration devenue iconique, qui lui a valu le surnom de "Général" dans le Rhône. Là encore, ils avaient su faire le dos rond à l’extérieur, malgré une défaite 2-1 au Stadio Olimpico.

L’accident face au CSKA

En 2018, c’est à Moscou, dans un froid glacial, que l’Olympique lyonnais a remporté la première manche grâce à un but de Marcelo (68e, 1-0). Mais au match retour, l’individualisme offensif et les largesses défensives avaient coûté cher : les Russes s’étaient imposés 3-2, passant en quarts grâce au but à l'extérieur. Depuis ce revers, le seul en 8es, le club a enchaîné les qualifications. D’abord face à Porto, avec une précieuse victoire 1-0 à l’aller, avant de tenir au retour (score cumulé 2-1). Puis face au Steaua Bucarest, lorsqu'il a largement dominé les débats, pour une qualification sans appel (7-1 au total).

À quelques heures de son deuxième round face au Celta, l’OL peut donc s’appuyer sur un historique solide à ce moment de l'épreuve. Un avantage non négligeable pour un groupe en quête de confiance et d'une victoire. Devant leur public ce jeudi (18h45), les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont une belle occasion de poursuivre leur parcours et de rappeler que, dans ces rendez-vous, ils savent généralement répondre présents.