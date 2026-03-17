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L’arbitre bosnien Irfan Peljto (@Fédération bosnienne de football)

Le Bosnien Irfan Peljto pour diriger OL - Celta

  • par Gwendal Chabas

    • Le 8e de finale de Ligue Europa entre l'OL et le Celta sera arbitré par le Bosnien Irfan Peljto. Il fera connaissance avec les Lyonnais.

    Est-ce le match de la saison pour l'OL ? Vaste question, même si en cas de qualification, on pourrait dire exactement la même chose au tour suivant. Jeudi, à 18h45, il reçoit le Celta de Vigo pour le 8e de finale retour de Ligue Europa. Une semaine après le nul au Balaídos (1-1), Paulo Fonseca et ses troupes devront l'emporter à domicile. Au sifflet de ce duel, nous retrouverons le Bosnien Irfan Peljto.

    Arbitre très expérimenté au niveau international

    À 41 ans, il n'a pas encore croisé la route des Lyonnais au cours de sa carrière. Néanmoins, il dispose d'une solide expérience européenne. Lors de l'exercice 2024-2025, il a par exemple dirigé la finale de la Ligue Conférence entre le Real Betis et Chelsea. Il a également arbitré des matchs de Ligue des champions et de C3, sans compter des rendez-vous internationaux entre sélections.

    Dans sa tâche, monsieur Peljto comptera sur le soutien de ses assistants, ses confrères Senad Ibrišimbegović et Davor Beljo. Le quatrième officiel chargé des remplacements et du temps additionnel sera leur compatriote Luka Bilbija. Quant à la vidéo, elle reviendra à l'Écossais Andrew Dallas et au Suisse Fedayi San.

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