OL : pourquoi Noham Kamara n'apparaît plus dans le groupe

Arrivé en prêt du PSG cet hiver, Noham Kamara, touché aux adducteurs, sera indisponible pour les prochaines semaines.

Il n’a pas encore réellement eu l’occasion de s’exprimer sous les couleurs lyonnaises. Et il devra encore patienter. Comme l’a annoncé son entraîneur Paulo Fonseca, Noham Kamara souffre d'un "problème aux adducteurs" et sera indisponible pour quelques semaines.

Ancien titi parisien, le défenseur central de 19 ans est arrivé cet hiver en provenance de la capitale sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire estimée à 4 millions d’euros. Mais depuis son installation dans le Rhône, le joueur né en 2007 n’a disputé qu’une seule petite minute de jeu sous le maillot rhodanien.

Une pénurie au poste de latéral droit

Défenseur polyvalent, le jeune Français peut également évoluer sur le côté droit. Un poste qu’il avait d’ailleurs occupé lors de son unique apparition face à Nice (2-0), le 15 février dernier. Ce secteur pose d’ailleurs de sérieux problèmes au staff ces dernières semaines.

La blessure aux adducteurs d’Ainsley Maitland-Niles complique encore un peu plus la situation. Sa date de reprise reste incertaine, sans doute après la trêve, tandis que Hans Hateboer n’est pas inscrit sur la liste pour disputer la Ligue Europa. Une situation qui a toutefois permis à Steeve Kango de s'illustrer. Titularisé à Vigo ce jeudi, il pourrait enchaîner lors de la seconde manche. Pour Noham Kamara, et comme pour beaucoup d'autres ces derniers temps, Paulo Fonseca n'a renseigné aucune date précise concernant son retour.