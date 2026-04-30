OL - Mercato : Claude Puel évoque le cas Kaïl Boudache (Nice)

Son départ vers l'OL a été évoqué mercredi. Ce jeudi, Claude Puel s'est confié sur Kaïl Boudache, qui pourrait rejoindre l'Olympique lyonnais à la fin de la saison.

Avant même la fin de l'exercice 2025-2026, le mercato affecte déjà les clubs de Ligue 1. Du côté de l'OL par exemple, est sortie mercredi une information sur sa volonté de recruter Kaïl Boudache. En fin de contrat avec Nice, le jeune ailier pourrait s'engager avec l'Olympique lyonnais dans un bail de trois ans. Une information qui pourrait influencer son équipe actuelle dans son utilisation.

"Si le joueur ne met pas ce qu'il faut, oui je peux l'écarter"

Mais Claude Puel, son entraîneur, assure qu'il n'en tiendra pas rigueur. "Je n'élimine pas un joueur sur ces critères. Seulement des indicateurs sportifs. Par contre si le sportif ne met pas tout ce qu'il faut au quotidien, alors oui je peux l'écarter pour son bien à lui et celui du groupe", a expliqué ce jeudi l'ancien coach rhodanien en conférence de presse ce jeudi. Des propos rapportés par la presse locale.

Jusqu'à présent, le natif d'Alès a disputé 15 rencontres toutes compétitions confondues. À 19 ans, il compte deux buts chez les professionnels. Il aurait passé la visite médicale lundi et trouvé un accord avec la formation lyonnaise. Les Aiglons, eux, ont encore quatre parties à jouer, avec la finale de la Coupe de France pour terminer face à Lens.