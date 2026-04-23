Finaliste de la Coupe de France face à Nice, Lens pourrait remporter la compétition pour la première fois. Ce qui ferait, en partie, les affaires de l'OL.

La carrière de Pierre Sage en est seulement à ses prémices, mais il a déjà accompli de grandes choses. On pense évidemment à sa remontée avec l'OL et à la finale de la Coupe de France 2024 perdue contre le PSG (2-1). Pour sa première saison avec Lens, le technicien né à Lons-le-Saunier fait encore mieux. Deuxième du championnat, toujours à la bataille avec le PSG, il a en plus atteint une nouvelle fois la finale de la Vieille Dame.

Finale le 22 mai, cinq jours après OL - Lens

Les Sang et Or viseront un premier sacre historique dans ce tournoi le 22 mai prochain après avoir sorti les coéquipiers de Moussa Niakaté en quarts de finale (2-2, 4-5 tab). Une issue qui arrangerait assez les équipes à la lutte pour les places européennes, dont l'Olympique lyonnais. En effet, les Lensois sont pratiquement assurés de finir au pire seconds et de retrouver la Ligue des champions. De fait, s'ils glanent le trophée au Stade de France, le septième de Ligue 1 héritera des barrages de Ligue Conference. Le sixième, lui, irait en Ligue Europa.

Or aujourd'hui, seuls les six premiers sont qualifiés pour une compétition continentale. Monaco (7e) pourrait être le club perdant si le classement s'arrêtait maintenant, mais tout peut très vite changer. Les Rhodaniens seront donc particulièrement attentifs au résultat de la finale. Et sans doute un peu plus favorables à Lens qu'à Nice, son rival.

Un autre scénario plus improbable

Néanmoins, il existe un scénario possible : une victoire des Artésiens en Coupe de France, et une autre de Strasbourg en Conférence Ligue (ils sont en demi-finales). Mais il faudrait en plus que ces derniers terminent 7es (ils sont 8es actuellement). Dans ce cas-là, le 8e obtiendrait un billet pour les tours qualificatifs de la C4. Plus improbable et complexe. Surtout, pour que cela concerne l'OL, il faudrait que les hommes de Gary O'Neil remontent leurs 11 longueurs de retard sur Paulo Fonseca et sa bande.