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Selma Bacha avec les supporters d'OL Lyonnes
Selma Bacha avec les supporters d’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes lance un abonnement flexible pour attirer du monde au Parc OL

  • par David Hernandez
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    • En marge du premier anniversaire du changement de nom d'OL Féminin en OL Lyonnes, Vincent Ponsot a annoncé qu'un nouveau type d'abonnement allait voir le jour pour la saison prochaine. Une façon de sensibiliser un nouveau public.

    On le sait depuis plusieurs années déjà. En plus d'empiler un maximum de trophées, OL Lyonnes veut également attirer un maximum de monde. L'enceinte du GOLTC limitait cette jauge depuis neuf ans, mais le passage au Parc OL donne des ambitions au club lyonnais. En 2025-2026, les coéquipières de Wendie Renard ont évolué devant un peu plus de 9 000 spectateurs en moyenne à Décines. Il y a eu des pics au-dessus des 20 000 contre Arsenal en demi-finale retour de Ligue des champions et contre le Paris FC en finale de Première Ligue. Mais le vrai objectif de la direction est de fidéliser le plus grand nombre pour avoir des affluences dignes de ce nom. Vincent Ponsot le concède, c'est un travail de longue haleine et OL Lyonnes tente de diversifier le plus possible son offre. Que ce soit autour des matchs ou dans les propositions financières à l'année.

    Quatre matchs imposés et quatre matchs au choix

    Lors de la saison écoulée, Olympique-et-Lyonnais vous a souvent permis d'accéder à des codes promos permettant d'assister à des matchs en particulier. Ce sera encore le cas la saison prochaine, mais OL Lyonnes a également choisi de mettre en place un abonnement d'un nouveau genre. En effet, sur les onze matchs joués en Première Ligue à domicile la saison prochaine ainsi que ceux en Ligue des champions, les supporters lyonnais peuvent opter pour l'abonnement "flex", déjà disponible. Ce dernier donne droit à quatre matchs imposés et quatre autres au choix. Est-ce que cela sera suffisant pour attirer plus de monde au Parc OL ? Réponse en fin de saison prochaine.

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    1. chignol
      chignol - dim 7 Juin 26 à 14 h 42

      HS - Inside OL Lyonnes - De la Champions League à la finale du championnat" : https://www.youtube.com/watch?v=fhEkJbTmaLU

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