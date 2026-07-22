OL - Mercato : Nabil Bentaleb serait sur les tablettes du club

Libre depuis le 30 juin, Nabil Bentaleb serait dans le viseur de l'OL. L'ex-Lillois dispose aussi d'une proposition de son ancien club.

L'information est signée Onze Mondial : l'OL avancerait ses pions sur la piste Nabil Bentaleb. À 31 ans, l'international algérien est libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le LOSC, le 30 juin dernier. Malgré l'absence de prolongation signée avec les Dogues, le milieu de terrain pourrait néanmoins rempiler dans le Nord.

Le LOSC n'a pas dit son dernier mot, l'OM en lice

Sur ce dossier, l'OL pourrait être en concurrence avec un autre Olympique, celui de Marseille. L'OM est en effet sur les rangs, notamment depuis l'arrivée sur le banc phocéen de Bruno Genesio, son ex-coach au LOSC. Le club rhodanien aurait cependant pris une longueur d'avance sur son rival marseillais. Un atout joue en sa faveur : Paulo Fonseca connaît parfaitement l'ancien joueur d'Angers, l'ayant dirigé au LOSC lors de la saison 2023-2024.

Reste que Lille garde les cartes en main. Interrogé récemment, le président lillois Olivier Létang n'a pas caché sa volonté de conserver son milieu de terrain. "Nabil, c'est un enfant du club, un très bon footballeur avec une personnalité qui correspond aux valeurs du club. [...] On devrait avoir une réponse à vous donner très rapidement." Un feuilleton qui devrait donc connaître son épilogue très prochainement.