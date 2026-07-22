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Corentin Tolisso (OL) et Nabil Bentaleb (Lille) Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - Mercato : Nabil Bentaleb serait sur les tablettes du club

  • par Thomas Dioudonnat
  • 8 Commentaires

    • Libre depuis le 30 juin, Nabil Bentaleb serait dans le viseur de l'OL. L'ex-Lillois dispose aussi d'une proposition de son ancien club.

    L'information est signée Onze Mondial : l'OL avancerait ses pions sur la piste Nabil Bentaleb. À 31 ans, l'international algérien est libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le LOSC, le 30 juin dernier. Malgré l'absence de prolongation signée avec les Dogues, le milieu de terrain pourrait néanmoins rempiler dans le Nord.

    Le LOSC n'a pas dit son dernier mot, l'OM en lice

    Sur ce dossier, l'OL pourrait être en concurrence avec un autre Olympique, celui de Marseille. L'OM est en effet sur les rangs, notamment depuis l'arrivée sur le banc phocéen de Bruno Genesio, son ex-coach au LOSC. Le club rhodanien aurait cependant pris une longueur d'avance sur son rival marseillais. Un atout joue en sa faveur : Paulo Fonseca connaît parfaitement l'ancien joueur d'Angers, l'ayant dirigé au LOSC lors de la saison 2023-2024.

    Reste que Lille garde les cartes en main. Interrogé récemment, le président lillois Olivier Létang n'a pas caché sa volonté de conserver son milieu de terrain. "Nabil, c'est un enfant du club, un très bon footballeur avec une personnalité qui correspond aux valeurs du club. [...] On devrait avoir une réponse à vous donner très rapidement." Un feuilleton qui devrait donc connaître son épilogue très prochainement.

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    8 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 22 Juil 26 à 9 h 34

      je n'y crois pas , une rumeur d'agents

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      1. Cypus34
        Cypus34 - mer 22 Juil 26 à 9 h 49

        Je pense aussi. Le site morning foot présente ses stats, elles sont faméliques en physique, moyennes en attaque et défense et excellentes en construction.
        Le site donne les résultats de Data Scout qui sont de 75 pour un 6/8. Tessmann est plus jeune, loin de convaincre tout le monde et il a 76...
        Vraiment il n'y a rien qui va dans cette rumeur !

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    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 22 Juil 26 à 9 h 45

      La on tiendrait un bon joueur mais il va sûrement rempiler avec son club, c'est le Tolisso lillois.

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    3. OLVictory
      OLVictory - mer 22 Juil 26 à 9 h 49

      On a une petite chance s'il a déjà refusé une prolongation qu'il refasse pareil avec la proposition actuelle.

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mer 22 Juil 26 à 9 h 56

        Sûrement une histoire de salaire, pas sur que l'ol puisse suivre, on a encore l'encadrement de la masse salariale de la dncg. Et puis de toute façon Kang ne veut plus de haut salaire, elle avait même dit que ça dépasserait plus les 200 000 euros.

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        1. OLVictory
          OLVictory - mer 22 Juil 26 à 10 h 00

          Et elle a bien raison de surveiller les dépenses vu notre situation financière

    4. Avatar
      Gerland Era - mer 22 Juil 26 à 9 h 57

      Ce serait super ! Mais on n'arrête pas de nous parler de recrutement de milieux defensifs... C'est bien, mais est-ce la priorité tant que Mangala, Tessmann et Carvalho sont là ? On a déjà recruté Bidstrup dont les qualités sont purement pressing et récup et pas construction.
      Quid de l’avant-centre, l’arlésienne de ce mercato ? Quid d’un ARD (il faudra vendre AMN à prix cassé à 1 an de la fin de son contrat - c'est mieux que le garder encore 1 an) ? Quid d’un DC pouvant concurrencer Mata (hier il y avait la rumeur Bacher) ? Quid d’un10 créatif ? En empilant les milieux physiques à vocation défensive, on n’a toujours pas de créateur au milieu. La piste du Sud-Coréen de Stoke est intéressante de ce point de vue là. Avant Bentaleb, je dirais.

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      1. OLVictory
        OLVictory - mer 22 Juil 26 à 10 h 04

        J'allais dire la même chose, mais ça reste des rumeurs à ne pas confondre avec les vrais objectifs du club. Ojectifs dont la presse ne savait absolument rien lors des deux derniers mercatos. Pas sûr qu'il en sachent plus cet été et que leurs sources soient plus fiables

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