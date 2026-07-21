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Ernest Nuamah à l'entraînement de l'OL
Ernest Nuamah à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Nuamah rejoint ses coéquipiers en Allemagne ce mardi

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Éliminé en seizièmes de finale de la Coupe du monde, Ernest Nuamah a pu profiter de quinze jours de vacances. L’ailier ghanéen est de retour au travail à l’OL ce mardi en Allemagne.

    Toutes les bonnes choses ont une fin. Depuis quinze jours, Ernest Nuamah se remettait de sa première participation à la Coupe du monde. Retenu dans le groupe du Ghana, l’ailier a disputé 88 minutes sur l’ensemble des quatre matchs disputés par les Black Stars. Auteur d’une passe décisive dans la défaite contre la Croatie, Nuamah n’a pu empêcher l’élimination des siens en seizièmes contre la Colombie. En vacances depuis deux semaines, l’ailier va donc reprendre le chemin de l’entraînement dans les prochaines heures.

    La saison du renouveau pour Nuamah ?

    Comme annoncé par Paulo Fonseca après le match contre le Servette, Ernest Nuamah va rejoindre le stage de l’OL en Allemagne ce mardi. Durant ces prochains jours, l'objectif sera de rapidement monter en puissance pour être fin prêt pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Il a un peu plus de deux semaines pour montrer au staff son retour en forme et que sa très longue blessure n’est plus qu’un lointain souvenir. Avec Malick Fofana de retour mais qui reste une grosse interrogation, le staff aimerait s'éviter un deuxième cas problématique.

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    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 21 Juil 26 à 10 h 07

      Si Nuamah est de retour aux affaires, ça donnera une solution de plus à l'animation offensive, c'est une très bonne chose. J'attends avec impatience son retour sur le terrain, peut-être à Prague s'il a la condition physique pour le faire

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