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Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa (AFP)

Mercato : Bidstrup (RB Salzbourg) partant pour rejoindre l'OL

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Considéré comme un profil que l'OL recherche, Mads Bidstrup est encore loin de l'OL. Néanmoins, le milieu de terrain danois a donné son aval pour rejoindre la capitale des Gaules cet été.

    Il n'a pas voulu confirmer totalement la piste, mais Matthieu Louis-Jean a quand même avoué que Mads Bidstrup était bien dans le radar de la cellule de recrutement. Estimant que le Danois "possède le profil" que l'OL recherche, le directeur technique a donc donné un aperçu de ce que le club vise pour renforcer son entrejeu. Bidstrup sera-t-il l'heureux élu ? À 25 ans, le capitaine du RB Salzbourg l'espère puisque Sky Sport Deutschland affirme qu'il a donné son accord pour rejoindre la capitale des Gaules durant l'été.

    Une arrivée à plus de dix millions d'euros ?

    Cela lui permettrait de retrouver un championnat majeur avec la Ligue 1, après avoir déjà goûté à la Premier League (Brentford) lors de son arrivée sur le circuit professionnel en 2021 (14 matchs). Toutefois, Mads Bidstrup est encore loin de l'OL. S'il est d'accord pour rejoindre le quatrième du dernier championnat de France, le milieu doit encore attendre que les deux clubs trouvent un terrain d'entente. Ce n'est pas le cas encore à l'instant T alors que la valeur du joueur se situerait au-dessus des dix millions d'euros. Une somme conséquente pour le club lyonnais, qui va certainement devoir vendre avant de valider pleinement cette piste.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Monark - dim 7 Juin 26 à 14 h 41

      Excellent !!
      Recrutement cible , le joueur très favorable pour enjoindre l ‘OL.
      Y a plus k
      👍🔴🔵

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