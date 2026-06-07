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Edgar Grospiron (FRA) Président du COJOP à l'OL Vallée
Edgar Grospiron (FRA) Président du COJOP à l’OL Vallée (Photo by MILLEREAU Philippe / KMSP / KMSP via AFP)

JO 2030 : la carte des sites notamment à Lyon et Décines "actée" le 19 juin

  • par David Hernandez

    • La carte des sites accueillant les JO 2030 sera "actée" par les parties prenantes le 19 juin, a indiqué à l'AFP le président du comité d'organisation Edgar Grospiron, qui se réjouit de passer ensuite "dans une nouvelle phase, de planification". Lyon mais aussi Décines seront concernés.

    Le 19 juin prochain, la carte des sites accueillant les JO 2030 sera actée. L'annonce a été faite par le président du comité d'organisation Edgar Grospiron à l'AFP. "Le 19 juin, ensemble au niveau des parties prenantes, on actera notre carte des sites, qui sera ensuite présentée au Comité international olympique (CIO) le 22 juin puis au grand public le 29 juin", a indiqué Grospiron à l'issue d'un bureau exécutif des Alpes 2030. Sur cette carte manquent encore aujourd'hui la répartition des épreuves de ski alpin ou la localisation des compétitions paralympiques. Mais, vendredi dernier, les organisateurs ont annoncé le repli de toutes les épreuves de glace vers Lyon, au détriment de Nice dont le nouveau maire Eric Ciotti refusait le projet d'installer une patinoire provisoire dans le stade de football de la ville.

    Une centralisation qui permet de faire des économies

    En plus de très certainement accueillir la cérémonie d'ouverture au Parc OL, l'agglomération lyonnaise va servir à centraliser les sports de glace grâce notamment à l'Arena de Décines. De quoi permettre quelques économies. "On ne reviendra pas en arrière", et la solution lyonnaise "permet aussi des optimisations budgétaires assez conséquentes", a souligné M. Grospiron, alors que la ministre des Sports Marina Ferrari a indiqué jeudi que "les chiffrages encore en cours de précision font apparaître un différentiel de l'ordre d'une centaine de millions d'euros". "On est même un peu au-delà quand on prend en compte l'ensemble des décisions que nous sommes en train de poser concernant la carte des sites", a ajouté le président du Cojop. Avec la Ville de Lyon et la Métropole unies sur la question des Jeux 2030, c'est donc un évènement planétaire qui viendra poser ses valises dans la capitale des Gaules.

    Avec AFP.

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