Actualités
Orel Mangala lors de Young Boys - OL
Orel Mangala lors de Young Boys – OL (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

OL - Mercato : Bologne ne fera pas de folies sur Mangala

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Annoncé comme un courtisan potentiel pour Orel Mangala, Bologne ne foncera pas tête baissée. En plus d’un prêt avec option d’achat, le club italien souhaiterait avoir des certitudes sur l’état physique du milieu de l’OL.

    Il devrait y avoir l’excitation de la Coupe du monde qui approche. Cependant, c’est bien celle du mercato qui va tenir en haleine l’été des supporters de l’OL. Après la quatrième place acquise en Ligue 1, la question est de savoir comment la direction lyonnaise va réussir à renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Car en plus de recruter à moindre coût, le club doit aussi vendre et se séparer de joueurs plus vraiment souhaités dans le projet. On pense notamment à Tanner Tessmann, tandis qu’Orel Mangala ne sera pas retenu également. Le Belge aurait d’ailleurs une touche en Italie, du côté de Bologne selon la presse italienne.

    Un salaire économisé mais pas de rentrée d'argent ?

    Au sein du huitième de Serie A, le milieu pourrait retrouver son ancien sélectionneur chez les Diables Rouges, de quoi faire pencher la balance. Seulement, les Italiens ne prendront pas de risques inutiles, comme le pointe le Corriere dello Sport. Ayant des doutes sur le physique de Mangala, victime d'une rupture du ligament en janvier 2025, Bologne aimerait faire passer des examens préliminaires pour juger de l’état de forme du milieu lyonnais. À cette incertitude, le club italien ne voudrait pas forcément un transfert sec, mais plutôt un prêt avec option d’achat. Une solution qui permettrait de se séparer d’un gros salaire à l’OL, mais pas forcément de faire rentrer des liquidités dans les caisses cet été… 

    à lire également
    Sonny Anderson pour les 100 ans de Gerland
    Bergougnoux, Di Nallo, Lacombe... Gerland a rendu hommage aux anciens de l'OL
    2 commentaires
    1. Avatar
      fandelol - dim 7 Juin 26 à 12 h 24

      Ils veulent pas qu'on leur donne des sous aussi avec?
      Sérieusement, quand il est apte il fait parti des potentiels titulaires. Donc pas question de le brader malgré son salaire.

      Signaler
    2. Avatar
      Olisev - dim 7 Juin 26 à 12 h 46

      Pas mieux que toi fandelol. Tu veux ou tu veux pas... Si tu veux pas, merci on garde. Salaire important certes, mais c'est pas un prospect non plus !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Edgar Grospiron (FRA) Président du COJOP à l'OL Vallée
    JO 2030 : la carte des sites notamment à Lyon et Décines "actée" le 19 juin 12:30
    Orel Mangala lors de Young Boys - OL
    OL - Mercato : Bologne ne fera pas de folies sur Mangala 11:45
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    Brésil - États-Unis (2-1) : Tarciane est restée sur le banc face à Yohannes et Heaps 11:00
    Sonny Anderson pour les 100 ans de Gerland
    Bergougnoux, Di Nallo, Lacombe... Gerland a rendu hommage aux anciens de l'OL 10:15
    Corentin Tolisso à Evian pour son association
    Pour son association "Toliss'All", Tolisso a participé au G7 à Évian 09:30
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    OL : De Carvalho et Konan dos à dos, une mi-temps pour Tagliafico 08:45
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Reprise, stage et amicaux... OL Lyonnes va vivre un mois d'août intense 08:00
    Andrès Garcia, latéral d'Aston Villa
    OL - Mercato : une piste de latéral droit en Premier League ? 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    TKYDG du 31 mars
    OL : suivez Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones" sur Twitch 06/06/26
    Toujours pas pour Tabitha Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi face à la Tanzanie 06/06/26
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Angers.
    OL : Moussa Niakhaté dans l'équipe-type de Ligue 1, selon les stats 06/06/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : ces jeunes qui ont découvert le groupe professionnel cette saison 06/06/26
    Caleta-Car lors de France-Croatie au Stade de France.
    OL : le calendrier estival des mondialistes 06/06/26
    Ancien fief historique de l'OL, Gerland célèbre ses 100 ans ce samedi 06/06/26
    Lily Yohannes, internationale des Etats-Unis
    OL Lyonnes : duel entre Lyonnaises lors de Brésil - États-Unis ce samedi 06/06/26
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    Ligue 1 : pourquoi l'OL devrait terminer la saison 2026-2027 à domicile 06/06/26
    Avec Chaïb et Benlahlou (OL), l'Algérie U23 bat la Mauritanie 06/06/26
    Jule Brand, avec l'Allemagne
    OL Lyonnes : les résultats des internationales 06/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut