OL - Mercato : Bologne ne fera pas de folies sur Mangala

Annoncé comme un courtisan potentiel pour Orel Mangala, Bologne ne foncera pas tête baissée. En plus d’un prêt avec option d’achat, le club italien souhaiterait avoir des certitudes sur l’état physique du milieu de l’OL.

Il devrait y avoir l’excitation de la Coupe du monde qui approche. Cependant, c’est bien celle du mercato qui va tenir en haleine l’été des supporters de l’OL. Après la quatrième place acquise en Ligue 1, la question est de savoir comment la direction lyonnaise va réussir à renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Car en plus de recruter à moindre coût, le club doit aussi vendre et se séparer de joueurs plus vraiment souhaités dans le projet. On pense notamment à Tanner Tessmann, tandis qu’Orel Mangala ne sera pas retenu également. Le Belge aurait d’ailleurs une touche en Italie, du côté de Bologne selon la presse italienne.

Un salaire économisé mais pas de rentrée d'argent ?

Au sein du huitième de Serie A, le milieu pourrait retrouver son ancien sélectionneur chez les Diables Rouges, de quoi faire pencher la balance. Seulement, les Italiens ne prendront pas de risques inutiles, comme le pointe le Corriere dello Sport. Ayant des doutes sur le physique de Mangala, victime d'une rupture du ligament en janvier 2025, Bologne aimerait faire passer des examens préliminaires pour juger de l’état de forme du milieu lyonnais. À cette incertitude, le club italien ne voudrait pas forcément un transfert sec, mais plutôt un prêt avec option d’achat. Une solution qui permettrait de se séparer d’un gros salaire à l’OL, mais pas forcément de faire rentrer des liquidités dans les caisses cet été…