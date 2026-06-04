Mercato : un intérêt italien pour Orel Mangala (OL) ?

Désireux de se renforcer au milieu de terrain, Bologne, récent huitième de Serie A, envisage la possibilité de recruter Orel Mangala. L'OL n'est pas fermé à un départ de son international belge.

Alors que l’OL semble proche de boucler ses deux premières recrues de l’été, avec Kail Boudache et Mads Bidstrup, il va devoir vendre, aussi. Toujours sous pression financièrement, avec l’incertitude liée à une potentielle participation à la prochaine Ligue des champions et le passage devant la DNCG dans quelques semaines, le club lyonnais va devoir faire des sacrifices. Personne, ou presque, n’est intouchable, et les dirigeants lyonnais seront attentifs à toutes les offres.

Il pourrait retrouver Domenico Tedesco

L’une des premières pourrait venir d’Italie. Selon les informations du journaliste italien spécialiste du marché des transferts, Gianluca Di Marzio, Bologne serait intéressé par Orel Mangala. Après la première participation du club à la Ligue des champions, en 2024-2025, les Bolognais se sont arrêtés en quart de finale de Ligue Europa, face à Aston Villa (1-3, 4-0), futur vainqueur. En championnat, ils ont terminé à la huitième place de Serie A, aux portes de l’Europe.

Domenico Tedesco vient de se voir nommer à la tête de l’équipe pour prendre la suite de Vincenzo Italiano. C’est d’ailleurs peut-être de lui qu’est venue l’idée Orel Mangala. Le technicien italo-allemand a été le sélectionneur de la Belgique entre 2023 et 2025 et il avait emmené le milieu de l’OL à l’Euro 2024.

L'OL ouvert à un départ

Un temps pisté par la Fiorentina, l’ancien milieu de Stuttgart pourrait, cette fois, bien rejoindre l’Italie. L’OL ne semble pas fermé à un départ du joueur de 28 ans. S’il est un titulaire en puissance aux yeux de Paulo Fonseca, ses pépins physiques récurrents ne font pas de lui un intouchable. Enfin libéré de ses problèmes au genou, il avait été très bon au printemps, notamment au Parc face au PSG (2-1), avant de se blesser de nouveau et d’être indisponible pour quelques rencontres. Alors que l’international belge est l’une des recrues les plus chères de l’histoire de l’OL, le club rhodanien, à condition de s’y retrouver financièrement, pourrait laisser partir un joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. Orel Mangala, arrivé en janvier 2024, a disputé 27 matchs avec la tunique lyonnaise, pour deux buts inscrits.