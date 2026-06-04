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Orel Mangala (OL) face à Lucas Hernandez (PSG)
Orel Mangala (OL) face à Lucas Hernandez (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Mercato : un intérêt italien pour Orel Mangala (OL) ?

  • par Tristan Le Pezennec
  • 5 Commentaires

    • Désireux de se renforcer au milieu de terrain, Bologne, récent huitième de Serie A, envisage la possibilité de recruter Orel Mangala. L'OL n'est pas fermé à un départ de son international belge.

    Alors que l’OL semble proche de boucler ses deux premières recrues de l’été, avec Kail Boudache et Mads Bidstrup, il va devoir vendre, aussi. Toujours sous pression financièrement, avec l’incertitude liée à une potentielle participation à la prochaine Ligue des champions et le passage devant la DNCG dans quelques semaines, le club lyonnais va devoir faire des sacrifices. Personne, ou presque, n’est intouchable, et les dirigeants lyonnais seront attentifs à toutes les offres.

    Il pourrait retrouver Domenico Tedesco

    L’une des premières pourrait venir d’Italie. Selon les informations du journaliste italien spécialiste du marché des transferts, Gianluca Di Marzio, Bologne serait intéressé par Orel Mangala. Après la première participation du club à la Ligue des champions, en 2024-2025, les Bolognais se sont arrêtés en quart de finale de Ligue Europa, face à Aston Villa (1-3, 4-0), futur vainqueur. En championnat, ils ont terminé à la huitième place de Serie A, aux portes de l’Europe.

    Domenico Tedesco vient de se voir nommer à la tête de l’équipe pour prendre la suite de Vincenzo Italiano. C’est d’ailleurs peut-être de lui qu’est venue l’idée Orel Mangala. Le technicien italo-allemand a été le sélectionneur de la Belgique entre 2023 et 2025 et il avait emmené le milieu de l’OL à l’Euro 2024.

    L'OL ouvert à un départ

    Un temps pisté par la Fiorentina, l’ancien milieu de Stuttgart pourrait, cette fois, bien rejoindre l’Italie. L’OL ne semble pas fermé à un départ du joueur de 28 ans. S’il est un titulaire en puissance aux yeux de Paulo Fonseca, ses pépins physiques récurrents ne font pas de lui un intouchable. Enfin libéré de ses problèmes au genou, il avait été très bon au printemps, notamment au Parc face au PSG (2-1), avant de se blesser de nouveau et d’être indisponible pour quelques rencontres. Alors que l’international belge est l’une des recrues les plus chères de l’histoire de l’OL, le club rhodanien, à condition de s’y retrouver financièrement, pourrait laisser partir un joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. Orel Mangala, arrivé en janvier 2024, a disputé 27 matchs avec la tunique lyonnaise, pour deux buts inscrits.

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    5 commentaires
    1. Avatar
      Olisev - jeu 4 Juin 26 à 11 h 08

      En dehors de son salaire et des blessures (oui ça fait beaucoup) il a été plutôt bon quand il a joué. Dommage sportivement si il s'en va.

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    2. Avatar
      Outlander - jeu 4 Juin 26 à 11 h 12

      Il faut vendre, c'est malheureusement un joueur à blessures qui n'enchaine pas. C'est une galère qui devient très onéreuse.

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - jeu 4 Juin 26 à 11 h 17

      Encore une fois tout dépend des offres.

      Si un club pose 5M sur lui... bon ça ne fait pas rêver mais cette somme plus le salaire économisé, ça ferait déjà un beau pactole.

      Si on se rapproche des 10M je pense qu'on le vend.

      Ou alors on prend le risque de le garder une saison, potentiellement le relancer, et soit le garder soit le vendre l'été prochain à meilleur prix.

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - jeu 4 Juin 26 à 12 h 21

      Perso je le garderais et en ferais un titulaire ( c'était d'ailleurs l'idée de fonseca lui même ) .
      Je prendrai le risque

      Signaler
    5. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - jeu 4 Juin 26 à 12 h 28

      Son salaire interdit pour moi tout autre choix que la vente.

      Signaler

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