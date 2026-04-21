Orel Mangala, l'homme en forme du milieu de l'OL

Après un retour à la compétition progressif, Orel Mangala a mis du temps avant de retrouver la pleine possession de ses moyens. Enfin libéré de ses soucis physiques, il a été l'un des meilleurs Lyonnais face à Paris (2-1).

Extrêmement précieux. Ce dimanche lors de la victoire rhodanienne au Parc des Princes devant le PSG (1-2), Orel Mangala a réalisé "un gros match", convenait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Lorsque son corps le laisse un peu tranquille, il semble s'imposer comme l’une des valeurs sûres de l’effectif de Paulo Fonseca. Par sa science de l’interception, son calme sous pression et sa sûreté technique, il a fait un bien fou à l’OL pour desserrer l’étau parisien dimanche.

Une bonne nouvelle. D'ailleurs, il avait déjà été assez bon lors de son entrée face à Lorient le 12 avril (2-0). Alors que Tyler Morton piochait un peu (mais lui aussi a été crucial contre Paris), que Tanner Tessmann n’est pas au niveau et que Corentin Tolisso est plus souvent blessé, le natif de Bruxelles pourrait bien être la caution fiabilité dans l'entrejeu au moment le plus crucial de sa saison.

Le Mondial en ligne de mire

Débarqué dans le Rhône à la fin du mercato d'hiver 2024, il avait participé à la folle remontée initiée par Pierre Sage, du bas de tableau à la Ligue Europa, ainsi qu’à l’épopée en Coupe de France. Il était apparu à 12 reprises sur la moitié de l'exercice. Sans convaincre totalement non plus. Il fut alors prêté à Everton en Premier League. Chez les Toffees, il s’était imposé comme un titulaire avant d’être brusquement freiné dans son élan fin janvier 2025 par une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou. Sa réathlétisation ayant connu des complications, il a mis plus de temps que prévu à revenir.

À l’approche du Mondial et de la liste de Rudi Garcia, l’ancien entraîneur de l’OL aujourd’hui sélectionneur de la Belgique, Orel Mangala peut désormais nourrir des espoirs. Son retour en forme intervient au bon moment. Reste à confirmer cela sur les quatre dernières rencontres. Il a en tout cas toujours l'ambition de participer au Mondial cet été. Si l'Olympique lyonnais finit en trombe, et que le milieu n’y est pas étranger, alors il ne sera pas loin de l’Amérique.