Actualités
Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
Orel Mangala à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Orel Mangala, l'homme en forme du milieu de l'OL

  • par Tristan Le Pezennec

    • Après un retour à la compétition progressif, Orel Mangala a mis du temps avant de retrouver la pleine possession de ses moyens. Enfin libéré de ses soucis physiques, il a été l'un des meilleurs Lyonnais face à Paris (2-1).

    Extrêmement précieux. Ce dimanche lors de la victoire rhodanienne au Parc des Princes devant le PSG (1-2), Orel Mangala a réalisé "un gros match", convenait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Lorsque son corps le laisse un peu tranquille, il semble s'imposer comme l’une des valeurs sûres de l’effectif de Paulo Fonseca. Par sa science de l’interception, son calme sous pression et sa sûreté technique, il a fait un bien fou à l’OL pour desserrer l’étau parisien dimanche.

    Une bonne nouvelle. D'ailleurs, il avait déjà été assez bon lors de son entrée face à Lorient le 12 avril (2-0). Alors que Tyler Morton piochait un peu (mais lui aussi a été crucial contre Paris), que Tanner Tessmann n’est pas au niveau et que Corentin Tolisso est plus souvent blessé, le natif de Bruxelles pourrait bien être la caution fiabilité dans l'entrejeu au moment le plus crucial de sa saison.

    Le Mondial en ligne de mire

    Débarqué dans le Rhône à la fin du mercato d'hiver 2024, il avait participé à la folle remontée initiée par Pierre Sage, du bas de tableau à la Ligue Europa, ainsi qu’à l’épopée en Coupe de France. Il était apparu à 12 reprises sur la moitié de l'exercice. Sans convaincre totalement non plus. Il fut alors prêté à Everton en Premier League. Chez les Toffees, il s’était imposé comme un titulaire avant d’être brusquement freiné dans son élan fin janvier 2025 par une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou. Sa réathlétisation ayant connu des complications, il a mis plus de temps que prévu à revenir.

    À l’approche du Mondial et de la liste de Rudi Garcia, l’ancien entraîneur de l’OL aujourd’hui sélectionneur de la Belgique, Orel Mangala peut désormais nourrir des espoirs. Son retour en forme intervient au bon moment. Reste à confirmer cela sur les quatre dernières rencontres. Il a en tout cas toujours l'ambition de participer au Mondial cet été. Si l'Olympique lyonnais finit en trombe, et que le milieu n’y est pas étranger, alors il ne sera pas loin de l’Amérique.

    à lire également
    L'OL retrouvera Ruddy Buquet face à Auxerre

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    Orel Mangala, l'homme en forme du milieu de l'OL 16:00
    Wendie Renard en conférence de presse
    OL Lyonnes : Wendie Renard cible d'un deepfake  15:10
    L'OL retrouvera Ruddy Buquet face à Auxerre 14:20
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Haaland et la "bonne affaire" de Manchester City avec l'OL pour Cherki 13:30
    Endrick (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : Endrick (OL) s'invite à la table des meilleurs passeurs 12:40
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Ligue 1 : l’OL sur le podium à quatre journées de la fin, une anomalie récente 11:50
    Gérard Bonneau
    L’ancien recruteur emblématique de l’OL Gérard Bonneau de retour 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Alexandre Lacazette perd son duel face à Donovan Leon lors d'Auxerre - OL
    Avant l'OL, Auxerre s'inquiète pour son gardien 10:10
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    Ligue 1 : le calendrier de l'OL et de ses concurrents sur les dernières journées 09:25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    OL : après "l'exploit" parisien, attention à la décompression 08:40
    Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
    OL : à quoi ressemblera une journée de Ligue 1 la saison prochaine ? 08:00
    Alice Sombath contre Dijon
    Première Ligue : OL Lyonnes - Dijon disponible gratuitement mercredi 07:30
    Endrick et Afonso Moreira buteurs lors de PSG - OL
    PSG - OL (1-2) : le plan parfait de Fonseca, Endrick - Moreira, un duo d'enfer ! 20/04/26
    Gift Orban (ex-OL) fait parler de lui en Italie 20/04/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Fathallah (OL Lyonnes) disputera bien un Euro avec l'équipe de France 20/04/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent le but de Roman Yaremchuk contre Lorient
    Ligue 1 : l'OL aime aller à la pêche aux gros 20/04/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    Dijon, Arsenal... les joueuses d'OL Lyonnes de retour à l’entraînement 20/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut