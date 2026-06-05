L’arrivée d’Endrick à l’OL a boosté les audiences au Brésil

Resté seulement six mois à l’OL, Endrick a permis au club lyonnais de faire un joli coup sportif et marketing. La Ligue 1 a également bien profité de cette arrivée.

Il y a des arrivées qui dépassent le simple cadre sportif. C'est ce qu'a connu l'OL lors des six derniers mois de sa saison. La venue d'Endrick dans la capitale des Gaules a fait l'objet d'une bombe en Ligue 1. La simple vidéo d'annonce de la signature en prêt du 23 décembre 2025 avait dépassé plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux du club. Et malgré seulement un semestre à l'OL, la vente des maillots du numéro 9 a été conséquente. Si sur le terrain, l'impact a pu laisser à désirer malgré des statistiques plus qu'honorables (huit buts et huit passes), en dehors, l'effet Endrick a bien été au rendez-vous. Et pas uniquement pour l'OL. La Ligue 1 a également profité de cette mise en lumière du championnat jusqu'à la 34e journée disputée le 16 mai dernier.

Un bon de +281% de l'audience

Ce vendredi, la LFP a communiqué les audiences du championnat de France à l'international. Et le moins qu'on puisse dire est que l'attente autour d'Endrick a été grande, notamment dans son pays. En plus des nombreux médias brésiliens présents à Décines pour suivre le quotidien du jeune attaquant, les sorties du Lyonnais étaient attendues de l'autre côté de l'Atlantique. D'après la Ligue, Endrick a permis de booster les audiences au Brésil. Selon le communiqué de l'instance, il y a tout simplement eu une augmentation de 281% de l'audience suite à l'arrivée d'Endrick. Comme quoi, ces footballeurs sont plus que des sportifs.