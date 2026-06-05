Actualités
Endrick buteur lors de Metz - OL
Endrick buteur lors de Metz – OL (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

L’arrivée d’Endrick à l’OL a boosté les audiences au Brésil

  • par David Hernandez

    • Resté seulement six mois à l’OL, Endrick a permis au club lyonnais de faire un joli coup sportif et marketing. La Ligue 1 a également bien profité de cette arrivée.

    Il y a des arrivées qui dépassent le simple cadre sportif. C'est ce qu'a connu l'OL lors des six derniers mois de sa saison. La venue d'Endrick dans la capitale des Gaules a fait l'objet d'une bombe en Ligue 1. La simple vidéo d'annonce de la signature en prêt du 23 décembre 2025 avait dépassé plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux du club. Et malgré seulement un semestre à l'OL, la vente des maillots du numéro 9 a été conséquente. Si sur le terrain, l'impact a pu laisser à désirer malgré des statistiques plus qu'honorables (huit buts et huit passes), en dehors, l'effet Endrick a bien été au rendez-vous. Et pas uniquement pour l'OL. La Ligue 1 a également profité de cette mise en lumière du championnat jusqu'à la 34e journée disputée le 16 mai dernier.

    Un bon de +281% de l'audience

    Ce vendredi, la LFP a communiqué les audiences du championnat de France à l'international. Et le moins qu'on puisse dire est que l'attente autour d'Endrick a été grande, notamment dans son pays. En plus des nombreux médias brésiliens présents à Décines pour suivre le quotidien du jeune attaquant, les sorties du Lyonnais étaient attendues de l'autre côté de l'Atlantique. D'après la Ligue, Endrick a permis de booster les audiences au Brésil. Selon le communiqué de l'instance, il y a tout simplement eu une augmentation de 281% de l'audience suite à l'arrivée d'Endrick. Comme quoi, ces footballeurs sont plus que des sportifs.

    à lire également
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) nommé pour le titre de meilleur jeune et de meilleur joueur de Premier League

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick buteur lors de Metz - OL
    L’arrivée d’Endrick à l’OL a boosté les audiences au Brésil 12:30
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) nommé pour le titre de meilleur jeune et de meilleur joueur de Premier League 11:45
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : Becho en tête des minutes jouées à OL Lyonnes 11:00
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    OL Légendes défait lors de sa tournée en Martinique 10:15
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    La pelouse du Parc OL en bas du classement de la Ligue 1 09:30
    Pavel Sulc avec la Tchèquie
    Pavel Šulc (OL) décisif dans la victoire de la Tchéquie 08:45
    Le nouveau maillot de l'OL 2026-2027 à domicile
    OL : le futur maillot domicile suscite des avis partagés 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    Avec la sortie médiatique de Louis-Jean, l'OL affine sa stratégie défensive du mercato 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc avec la Tchèquie
    Dernière répétition avant le Mondial pour Pavel Sulc (OL) et la Tchéquie 04/06/26
    Alain Griezmann, président du Mâcon 71, au Parc OL
    Dans le cadre du partenariat OL - Mâcon 71, Alain Griezmann est venu échanger à Décines 04/06/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    Euro U17 : La France et Doganay ne verront pas la finale 04/06/26
    Rayan Cherki avec la France
    Neuf joueurs passés par l’OL Académie disputeront la Coupe du monde 2026 04/06/26
    Les joueurs de l'OL, dont Afonso Moreira et Endrick, contre le PSG
    OL : le partenariat avec Trainline prolongé jusqu'en 2028 04/06/26
    Le GOAL FC et le FC Saint-Cyr Collonges fusionnent
    Evoquée dans TKYDG, la fusion GOAL FC - FC Saint-Cyr Collonges aura lieu 04/06/26
    Paulo Fonseca lors de Celta - OL
    Dans la valse des entraîneurs en Ligue 1, l’OL veut garder Fonseca 04/06/26
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    Carton plein pour les jeunes de l'OL avec leurs sélections 04/06/26
    Orel Mangala (OL) face à Lucas Hernandez (PSG)
    Mercato : un intérêt italien pour Orel Mangala (OL) ? 04/06/26
    Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
    Endrick de retour à l'OL ? Seul Dieu sait 04/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut