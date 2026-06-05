Ayant quitté l'OL il y a un an, Rayan Cherki a réussi à s'acclimater à la Premier League avec Manchester City. Ses performances et ses statistiques lui permettent d'être nommé pour le titre de meilleur joueur et de meilleur jeune du championnat anglais.

Jeudi soir, il a encore régalé le public de la Beaujoire dans la défaite des Bleus contre la Côte d'Ivoire (1-2). Il a aussi attiré son lot de critiques, à cause de son jeu fait d'instinct et de prises de risques. Mais dans un peu plus d'une semaine, Rayan Cherki disputera bien sa première Coupe du monde avec l'équipe de France. Une compétition qui vient clôturer un premier exercice réussi loin de l'OL. Ayant quitté son club formateur il y a un presque jour pour jour, le joueur offensif se savait attendu au tournant à Manchester City. S'il n'a pas été un titulaire à part entière sous Pep Guardiola, cette première expérience en Premier League a été une réussite. Il a notamment remporté deux trophées en Coupe d'Angleterre et en Coupe de la Ligue.

15 passes décisives cette saison

À titre individuel, Cherki finit avec 10 buts et surtout 15 passes en 52 matchs disputés avec les Citizens. Ces performances ne sont pas passées inaperçues de l'autre côté de la Manche et notamment chez les joueurs du championnat anglais. En effet, Rayan Cherki vient d'être nommé dans deux catégories différentes pour les récompenses individuelles de Premier League : celle de meilleur jeune et celle du meilleur joueur tout simplement. Une sacrée reconnaissance, sachant que les trophées PFA proviennent des votes des joueurs eux-mêmes.

Les nommés pour le titre de meilleur joueur :

Rayan Cherki (Manchester City)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

David Raya (Arsenal)

Declan Rice (Arsenal)

Les nommés pour le titre de meilleur jeune :

Rayan Cherki (Manchester City)

Max Dowman (Arsenal)

Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Rio Ngumoha (Liverpool)

Nico O’Reilly (Manchester City)