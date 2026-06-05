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Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
Rayan Cherki lors de Manchester City – Al Ain FC (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Cherki (ex-OL) nommé pour le titre de meilleur jeune et de meilleur joueur de Premier League

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ayant quitté l'OL il y a un an, Rayan Cherki a réussi à s'acclimater à la Premier League avec Manchester City. Ses performances et ses statistiques lui permettent d'être nommé pour le titre de meilleur joueur et de meilleur jeune du championnat anglais.

    Jeudi soir, il a encore régalé le public de la Beaujoire dans la défaite des Bleus contre la Côte d'Ivoire (1-2). Il a aussi attiré son lot de critiques, à cause de son jeu fait d'instinct et de prises de risques. Mais dans un peu plus d'une semaine, Rayan Cherki disputera bien sa première Coupe du monde avec l'équipe de France. Une compétition qui vient clôturer un premier exercice réussi loin de l'OL. Ayant quitté son club formateur il y a un presque jour pour jour, le joueur offensif se savait attendu au tournant à Manchester City. S'il n'a pas été un titulaire à part entière sous Pep Guardiola, cette première expérience en Premier League a été une réussite. Il a notamment remporté deux trophées en Coupe d'Angleterre et en Coupe de la Ligue.

    15 passes décisives cette saison

    À titre individuel, Cherki finit avec 10 buts et surtout 15 passes en 52 matchs disputés avec les Citizens. Ces performances ne sont pas passées inaperçues de l'autre côté de la Manche et notamment chez les joueurs du championnat anglais. En effet, Rayan Cherki vient d'être nommé dans deux catégories différentes pour les récompenses individuelles de Premier League : celle de meilleur jeune et celle du meilleur joueur tout simplement. Une sacrée reconnaissance, sachant que les trophées PFA proviennent des votes des joueurs eux-mêmes.

    Les nommés pour le titre de meilleur joueur :

    Rayan Cherki (Manchester City)

    Bruno Fernandes (Manchester United)

    Erling Haaland (Manchester City)

    Gabriel (Arsenal)

    David Raya (Arsenal)

    Declan Rice (Arsenal)

    Les nommés pour le titre de meilleur jeune :

    Rayan Cherki (Manchester City)

    Max Dowman (Arsenal)

    Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

    Kobbie Mainoo (Manchester United)

    Rio Ngumoha (Liverpool)

    Nico O’Reilly (Manchester City)

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    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 5 Juin 26 à 11 h 49

      Vous en avez surement déjà parlé hier soir et ce matin, mais on pense quoi du match de Cherki hier ?? Titulaire pour la CDM ?

      D'ailleurs pour en parler rapidement, je trouve que Deschamps renie complètement ses principes qui fonctionnaient pourtant bien depuis des années.

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      1. Avatar
        GoNL - ven 5 Juin 26 à 11 h 59

        Moi j’ai aimé ! Il grandit en restant lui-même.
        Sur le but il est au départ de l’action à gauche sur le corner et il reçoit le ballon à droite cinq secondes après. Les autres attaquants n’offrent pas la même disponibilité.
        Deschamps ne doit pas se poser la question s’il est titulaire ou pas, il doit surtout se demander comment créer l’incertitude pendant 90 minutes (voire plus) avec des joueurs comme lui, Olise ou Doué. Si j’étais lui, je renierais mes principes et ferais une CdM relâchée autour de ces trois là.

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      2. Avatar
        lekinslayer - ven 5 Juin 26 à 11 h 59

        Pour deviner ce que Deschamps a en tête pour cette CDM comme compo, bonne chance

        Tout le monde s'accorde a dire que Oui Cherki devrait être titulaire, mais connaissant Deschamps rien n'est moins sûr
        La compo d'hier, ou celle contre la Colombie en mars, y'a aucune compo type, il a mélanger les "second couteaux" et les titulaires

        Je pense qu'il va partir sur

        Maignan

        Koundé - Saliba - Upamecano - Hernandez

        Tchouaméni - Rabiot

        Doué - Olise - Dembélé

        Mbappé

        Mais entre les choix Zaire-Emery, Cherki, Kanté ou Barcola, ça peut complètement changé en cours de route

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