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Loïs Openda, attaquant de la Juventus
Loïs Openda, attaquant de la Juventus (AFP)

Mercato : Openda séduit par le projet sportif proposé par l'OL ?

  • par Thomas Dioudonnat
  • 14 Commentaires

    • L'attaquant belge de la Juventus aurait envoyé des signaux favorables à l'OL. C'est désormais le salaire de Loïs Openda qui pose problème.

    Le dossier Loïs Openda avance à Décines. Selon les informations de Foot Mercato, l'attaquant belge de la Juventus est sensible à l'intérêt lyonnais et apprécierait l'idée de retrouver un championnat qu'il connaît bien, lui qui avait éclaboussé la Ligue 1 de son talent sous le maillot du RC Lens (21 buts en 2022-2023). Le joueur de 26 ans (33 sélections avec les Diables Rouges) sort d'une saison cauchemardesque en Italie (2 buts en 34 matches), qui lui a coûté sa place dans la liste de Rudi Garcia pour la Coupe du monde.

    L'atout de l'OL pour convaincre le principal intéressé ? Le projet sportif. Convoité en Premier League par des clubs de milieu de tableau, l'ancien buteur lensois préfère retrouver un club de premier plan, prêt à lui offrir un rôle prépondérant dans une campagne européenne.

    La perspective de retrouver la Ligue des champions dès le mois d'août avec l'OL serait un argument de poids pour séduire le natif de Liège. Paulo Fonseca, qui cherche activement un avant-centre d'expérience pour cette échéance, serait particulièrement séduit par son profil.

    Un obstacle salarial et une concurrence anglaise

    Le vrai obstacle ne porte pas sur le joueur, mais sur la faisabilité économique. À Turin, Openda émarge à plus de 7 M€ bruts annuels, soit bien plus que le joueur le mieux payé de l'effectif lyonnais, Corentin Tolisso (5,4 M€). L'OL, qui privilégie la piste d'un prêt, ne pourra pas assumer seul une telle charge salariale. La Juventus devra donc mettre la main à la poche pour rendre l'opération viable.

    La concurrence complique par ailleurs l'équation. Fulham, Everton et Coventry ont manifesté leur intérêt. Des clubs anglais aux moyens supérieurs à ceux de l'OL, capables de proposer des conditions salariales plus attractives et une indemnité de transfert plus élevée. Autre atout : une exposition médiatique de premier plan qui pourrait peser dans la balance. La Vieille Dame, désireuse de s'alléger intégralement du salaire de son buteur, pousserait d'ailleurs pour un départ outre-Manche et un transfert sec.

    Avec la double confrontation contre le Sparta Prague en ligne de mire, la situation devrait rapidement se décanter. Reste à savoir si la pertinence du projet sportif prendra le dessus sur l'aspect financier et suffira à faire pencher la balance du côté rhodanien.

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    14 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mer 22 Juil 26 à 13 h 42

      Pas fan du joueur, et le dossier a l'air BEAUCOUP TROP complexe par rapport aux résultats attendus

      Endrick ça s'était fait en un claquement de doigt, parce que le joueur voulait et que le Real voulait le valoriser. Si la Juve ne sont pas dans cette optique, bah tant pis

      Juve qui je le rappelle seront en Europa League l'an prochain. Si on y va on n'a donc aucun intérêt à leur faire des fleurs

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      1. RBV
        RBV - mer 22 Juil 26 à 13 h 50

        Hello,
        Alors Endrick c’était un prêt SANS option d’achat, donc forcément beaucoup plus simple à mettre en place.
        Honnêtement si on arrive à faire Openda, avec nos limites financières actuelles, je dirai bravo…
        Le mec a performé partout (sauf à la Juve, mais comme tout le monde récemment j’ai envie de dire), c’est un vrai buteur, travailleur…
        De toutes façons un bon 9, ça coûte de l’argent. Je préfère ça à un « no-name 100% data » qui va être un Satriano bis…

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        1. Avatar
          leroilyon - mer 22 Juil 26 à 14 h 07

          Ca paraît infaisable, la concurrence à beaucoup plus de moyen que nous, tant en terme de prix d'achat que de salaire..
          Nous on ne peut faire qu'un prêt en demandant en plus à la Juve de payer une partie du salaire..
          Et en plus possibilités de se croiser en EL..
          Sincèrement si je suis president de la Juve je refuse catégoriquement toute proposition lyonnaise..
          La seule solution si on le prend, c'est une grosse rentré d'argent et meme comme ca faudra qu'il fasse un énorme effort salariale...

        2. OLVictory
          OLVictory - mer 22 Juil 26 à 14 h 12

          La chance que l'on aurait serait que nous soyons les seuls à pouvoir lui garantir du temps de jeu, un peu comme avec Endrick. Les clubs friqués ont souvent 3 ou 4 avant-centres dans l'effectif, pas l'idéal pour un joueur qui voudrait se relancer. L'OL peut se targuer de la réussite du prêt d'Endrick, pas sûr que les concurrents aient cette capacité.

        3. Avatar
          leroilyon - mer 22 Juil 26 à 14 h 22

          Oui bonne argument à suivre.

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      Sonny03 - mer 22 Juil 26 à 14 h 02

      un grand oui pour moi. Valeur sûre. Il fera même bien mieux qu'Endrick qui a été globalement décevant, notamment dans cette attitude nonchalante sur le terrain.

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      1. Avatar
        leroilyon - mer 22 Juil 26 à 14 h 11

        En meme temp pour comparer, faudrait mettre Openda à droite pour savoir si il ferait mieux qu'Endrick non?
        La vrai question ca serait est ce que Openda fera mieux que Sulc qui en une trentaine de match en numero 9 TCC (peut etre meme moins faudra vérifier) à marquer 14 buts et fait 7 passes décisives...

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    3. Juni38
      Juni38 - mer 22 Juil 26 à 14 h 04

      Les salaires astronomiques , c'est fini à l'OL , j'avais cru comprendre .
      Il va s'en dire qu'on ne peut pas donner un tel salaire à un joueur , je suis un peu étonné de cette piste ou alors la juve prend en charge la moitié de celui ci .

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    4. Avatar
      OL Fans CZ SK - mer 22 Juil 26 à 14 h 05

      Un excellent joueur qui a marqué des buts aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Honnêtement, on ne trouvera sans doute pas mieux. Et son surnom est tout trouvé : "Open Door", parce qu'il ouvre toutes les défenses.

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      1. Juni38
        Juni38 - mer 22 Juil 26 à 14 h 14

        bonjour , en italie il n'en a pas ouvert une seule , 24 matchs 1 but , et en ligue des champions 8 matchs 1 but .
        Une saison catastrophique pour un buteur .

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        1. Avatar
          OL Fans CZ SK - mer 22 Juil 26 à 14 h 17

          Bonjour, tu as raison, il a fait une mauvaise dernière saison. Mais c'était aussi le cas de David à la Juventus. Le club ne lui convenait tout simplement pas.

          Si on ne se basait que sur la dernière saison, alors Satriano serait un meilleur attaquant qu'Openda, ce qui est évidemment faux.

      2. RBV
        RBV - mer 22 Juil 26 à 14 h 36

        Je crois que ce surnom de « Open Door » est déjà utilisé par AMN et Abner 😂

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        1. Avatar
          leroilyon - mer 22 Juil 26 à 14 h 43

          Et open bar c'était Sydney Govou .

    5. Bioman
      Bioman - mer 22 Juil 26 à 14 h 14

      Ah ouais, quel salaire !

      Il reste sur 2 saisons pas trop dingues, mais il a la capacité à scorer, à voir si il réduit la voilure salariale....

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