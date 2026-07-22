Mercato : Openda séduit par le projet sportif proposé par l'OL ?

L'attaquant belge de la Juventus aurait envoyé des signaux favorables à l'OL. C'est désormais le salaire de Loïs Openda qui pose problème.

Le dossier Loïs Openda avance à Décines. Selon les informations de Foot Mercato, l'attaquant belge de la Juventus est sensible à l'intérêt lyonnais et apprécierait l'idée de retrouver un championnat qu'il connaît bien, lui qui avait éclaboussé la Ligue 1 de son talent sous le maillot du RC Lens (21 buts en 2022-2023). Le joueur de 26 ans (33 sélections avec les Diables Rouges) sort d'une saison cauchemardesque en Italie (2 buts en 34 matches), qui lui a coûté sa place dans la liste de Rudi Garcia pour la Coupe du monde.

L'atout de l'OL pour convaincre le principal intéressé ? Le projet sportif. Convoité en Premier League par des clubs de milieu de tableau, l'ancien buteur lensois préfère retrouver un club de premier plan, prêt à lui offrir un rôle prépondérant dans une campagne européenne.

La perspective de retrouver la Ligue des champions dès le mois d'août avec l'OL serait un argument de poids pour séduire le natif de Liège. Paulo Fonseca, qui cherche activement un avant-centre d'expérience pour cette échéance, serait particulièrement séduit par son profil.

Un obstacle salarial et une concurrence anglaise

Le vrai obstacle ne porte pas sur le joueur, mais sur la faisabilité économique. À Turin, Openda émarge à plus de 7 M€ bruts annuels, soit bien plus que le joueur le mieux payé de l'effectif lyonnais, Corentin Tolisso (5,4 M€). L'OL, qui privilégie la piste d'un prêt, ne pourra pas assumer seul une telle charge salariale. La Juventus devra donc mettre la main à la poche pour rendre l'opération viable.

La concurrence complique par ailleurs l'équation. Fulham, Everton et Coventry ont manifesté leur intérêt. Des clubs anglais aux moyens supérieurs à ceux de l'OL, capables de proposer des conditions salariales plus attractives et une indemnité de transfert plus élevée. Autre atout : une exposition médiatique de premier plan qui pourrait peser dans la balance. La Vieille Dame, désireuse de s'alléger intégralement du salaire de son buteur, pousserait d'ailleurs pour un départ outre-Manche et un transfert sec.

Avec la double confrontation contre le Sparta Prague en ligne de mire, la situation devrait rapidement se décanter. Reste à savoir si la pertinence du projet sportif prendra le dessus sur l'aspect financier et suffira à faire pencher la balance du côté rhodanien.