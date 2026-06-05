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Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
Vicki Becho lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Première Ligue : Becho en tête des minutes jouées à OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Une semaine après la fin du championnat, certaines joueuses d’OL Lyonnes évoluent encore avec leur sélection. Pour la première de Jonatan Giraldez, Vicki Becho est celle qui a eu le plus de temps de jeu en Première Ligue.

    L’an I de Jonatan Giraldez à OL Lyonnes s’est donc terminé par un triplé. Il y a la déception de ne pas avoir fait le quadruplé avec cette finale de Ligue des champions qui reste en travers de la gorge. Mais à côté de ça, la formation lyonnais a maintenu son hégémonie sur le football français avec la Coupe LFFP, la Coupe de France et donc la Première Ligue vendredi dernier contre le Paris FC. Une victoire nette et sans bavure 5-0 dans une championnat qui a permis au coach espagnol de gérer les temps de jeu. Si tout le monde a pu avoir sa chance dans cette saison, il est clair que certaines cadres ont pu profiter d’un peu de repos grâce à la large avance au classement. Et cela a permis à d’autres de pouvoir se mettre en évidence. On pense notamment à Vicki Becho finit avec le plus gros temps de jeu côté rhodanien en Première Ligue.

    Un gros contingent de joueuses autour des 800-900 minutes

    Avec près de 1300 minutes, l’ailière devance Korbin Shrader (1162) et Alice Sombath (1145). Trois joueuses qui n’ont pourtant eu les faveurs de Giraldez dans les grandes occasions, même si Becho a profité de la blessure de Diani en fin de saison pour se faire une place dans le onze. Toutefois, avec Tarciane, Sofie Svava et Marie-Antoinette Katoto qui sont les seules autres joueuses d’OL Lyonnes à dépasser les mille minutes avec Lily Yohannes, on se rend compte qu’une compétition a été peut-être priorisée sur les autres. Sans le dénouement attendu à Oslo…

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