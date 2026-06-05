OL Légendes défait lors de sa tournée en Martinique

En Martinique depuis le début de la semaine, certains joueurs d’OL Légendes ont disputé un match caritatif face à une sélection d’anciens joueurs martiniquais. Une rencontre qui s’est soldée par une défaite.

L'essentiel est ailleurs dans ce genre de rencontre, mais le côté compétiteur de certains a certainement dû en prendre un coup. Depuis le début de la semaine et à l'initiative de Frédéric Piquionne, plusieurs anciens joueurs de l'OL ont pris la direction de la Martinique pour une tournée à caractère social. Entre tournoi de padel et séances de dédicaces, OL Légendes a disputé un match contre une sélection d’anciens joueurs martiniquais au stade Armand-Ribier.

Une dernière présence à un tournoi U13 samedi

Malheureusement, les Lyonnais ont perdu 4-2 mercredi dans l'enceinte située à Diamant. OL Légendes, renforcé par quelques locaux, avait pourtant ouvert le score grâce à Harry Novillo dès la première minute. Ce samedi, les anciens de l'OL sont attendus pour observer les phases finales d'un tournoi U13 au stade du Diamant.

La composition d'OL Légendes : Freddy Lucenay, Jérémy Pied, Frédéric Piquionne, Loïc Rémy, Florent Malouda, Mylaine Tarrieu, Sidney Govou, Harry Novillo, Jonathan Thelamon, Dylan Agathine, Jeff Reine-Adelaïde, Jean-Marc Chanelet, Maxime Gonalons, Jonathan Gabriel-Regis