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Sidney Govou avec l'OL Légendes
Sidney Govou avec l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

OL Légendes défait lors de sa tournée en Martinique

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • En Martinique depuis le début de la semaine, certains joueurs d’OL Légendes ont disputé un match caritatif face à une sélection d’anciens joueurs martiniquais. Une rencontre qui s’est soldée par une défaite.

    L'essentiel est ailleurs dans ce genre de rencontre, mais le côté compétiteur de certains a certainement dû en prendre un coup. Depuis le début de la semaine et à l'initiative de Frédéric Piquionne, plusieurs anciens joueurs de l'OL ont pris la direction de la Martinique pour une tournée à caractère social. Entre tournoi de padel et séances de dédicaces, OL Légendes a disputé un match contre une sélection d’anciens joueurs martiniquais au stade Armand-Ribier.

    Une dernière présence à un tournoi U13 samedi

    Malheureusement, les Lyonnais ont perdu 4-2 mercredi dans l'enceinte située à Diamant. OL Légendes, renforcé par quelques locaux, avait pourtant ouvert le score grâce à Harry Novillo dès la première minute. Ce samedi, les anciens de l'OL sont attendus pour observer les phases finales d'un tournoi U13  au stade du Diamant.

    La composition d'OL Légendes : Freddy Lucenay, Jérémy Pied, Frédéric Piquionne, Loïc Rémy, Florent Malouda, Mylaine Tarrieu, Sidney Govou, Harry Novillo, Jonathan Thelamon, Dylan Agathine, Jeff Reine-Adelaïde, Jean-Marc Chanelet, Maxime Gonalons, Jonathan Gabriel-Regis

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    3 commentaires
    1. janot06
      janot06 - ven 5 Juin 26 à 10 h 50

      Un excès de consommation de rhum ?

      Signaler
    2. Bioman
      Bioman - ven 5 Juin 26 à 11 h 14

      Loïc Remy, JRA, OL Légendes 😳

      Signaler
    3. Avatar
      lekinslayer - ven 5 Juin 26 à 11 h 27

      Un peu.... particulière cette association OL légendes. Pas très crédible tout du moins

      Signaler

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