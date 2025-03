L'OL Légendes réactivé par le club lyonnais

En sommeil depuis plusieurs mois, OL Légendes va reprendre du service. Sous la présidence de Cris, les anciens joueurs lyonnais vont relancer ce projet qui a pour but de perpétuer l’ADN du club.

En mai 2022, pour les 20 ans du premier titre, l’équipe championne de France en 2002 avait donné un match d’exhibition au stade de Décines en lien avec l’Unicef. Il y a quelques mois, quelques noms ronflants de l’OL avait pris possession du terrain de Colombier - Saugnieu pour les 35 ans du club. Pour les nostalgiques, c’est l’occasion de faire un saut dans le passé et ces matchs pourraient bien être de plus en plus nombreux dans les mois à venir. En effet, sous la direction de John Textor et Laurent Prud’homme, l’OL va relancer l’OL Légendes.

Cris, Gonalons, Govou ou encore Anderson investis

En sommeil depuis plusieurs mois, l’association a tenu une assemblée générale en février dernier. Elle a acté cette remise en service avec notamment la nomination de Cris comme président de l’OL Légendes, qui a pour objectif de faire perdurer l’ADN lyonnais. Ce retour sera officialisé le mardi 2 avril prochain à l’occasion d’un cérémonie en présence de l’ancien défenseur brésilien et du directeur général du club rhodanien.