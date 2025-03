ASSE - OL : Hegerberg et Le Sommer titulaires pour le derby

Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer lors de OL – ASSE (crédit : David Hernandez)

Ce samedi, l’OL affronte l’AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard. Avec un groupe déjà bien remanié, Joe Montemurro a forcément fait tourner en vue du match de Ligue des champions. Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer en profitent pour prendre du temps de jeu.

Dès vendredi matin, Joe Montemurro n'avait pas fait de secret concernant le derby à venir contre l'AS Saint-Etienne. Coincée entre deux rendez-vous de Ligue des champions contre le Bayern Munich, cette rencontre de championnat allait permettre à l'OL de faire tourner, aussi bien pour régénérer les corps et têtes de titulaires à Munich, que pour donner du temps de jeu à celle qui en ont moins. L'entraîneur australien n'avait pas menti, et ce, dès la composition de son groupe pour aller dans le Forez. Pas de Christiane Endler, Wendie Renard, Selma Bacha ou encore Ellie Carpenter. Pour faire simple, sept des onze titulaires en Bavière n'ont pas fait le déplacement ce samedi.

Gilles et Marozsan seules rescapées de Munich

Forcément, tous ces changements ont entraîné des modifications dans le onze de départ lyonnais. Vanessa Gilles et Dzsenifer Marozsán sont les seules rescapées parmi celles qui ont débuté à Munich. Tout le reste est nouveau, à commencer par la ligne d'attaque. Ada Hegerberg, auteure d'un doublé contre Reims, aura l'occasion de s'illustrer dans le derby, accompagnée par Eugénie Le Sommer et Vicki Becho.

La composition de l’OL : Benkarth - Huerta, Sombath, Gilles, Svava - Marozsan, Majri, Däbritz - Becho, Hegerberg, Le Sommer