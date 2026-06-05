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La pelouse du Parc OL en Ligue 1
La pelouse du Parc OL en Ligue 1 (© R.B / olympique-et-lyonnais.com)

La pelouse du Parc OL en bas du classement de la Ligue 1

  • par David Hernandez

    • Avec le passage en mode concerts pour cet été, la pelouse du Parc OL va être retirée. Cette dernière, qui a été changée en cours de saison, n'a pas fait l'unanimité en Ligue 1. Elle se classe 14e au classement des pelouses de l'élite sur la saison écoulée.

    Malgré le standing du club mais aussi de l'enceinte, la pelouse du Parc OL a du mal à séduire. Victime d'une attaque de champignons lors de la saison 2024-2025, elle avait dû être changée à trois reprises en cours de saison. D'importants travaux ont été réalisés l'été dernier pour éviter pareils désagréments et des coûts financiers supplémentaires. Avec un seul changement en cours de saison au mois de janvier, l'OL a limité la casse de ce côté-là. Toutefois, le gazon décinois est encore loin de truster les places d'honneur au championnat des pelouses de Ligue 1. Treizième lors de la saison précédente, il pointe une place derrière un an plus tard.

    39 matchs disputés à Décines cette saison

    Néanmoins, la moyenne obtenue (17,32) est supérieure à celle obtenue à la fin de la saison 2024-2025 (16,75). Une amélioration donc. À noter que l'OL est confronté à une problématique que les autres clubs de Ligue 1 n'ont pas : des matchs toutes les semaines. Depuis cette saison et pour les quatre prochaines, OL Lyonnes a élu domicile au Parc OL. Cela entraîne ainsi un enchaînement de matchs pour la pelouse qui n'a pas forcément le temps d'être aussi bien traitée qu'avec un seul match toutes les deux semaines. En 2025-2026, ce sont 39 matchs toutes équipes confondues qui ont été disputés au Parc OL, soit davantage qu'une saison complète de Ligue 1.

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