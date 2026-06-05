Pavel Šulc (OL) décisif dans la victoire de la Tchéquie

Après avoir été ménagé pour le premier match de préparation de la Tchéquie, Pavel Šulc était titulaire cette nuit contre le Guatemala. En soutien de Patrik Schick, le numéro 10 de l'OL n'a joué qu'une mi-temps, le temps de délivrer une passe décisive.

Miroslav Koubek a choisi de prendre soin de ses cadres. Après un premier match de préparation sans Pavel Šulc, Tomas Soucek ou encore Patrik Schick, le sélectionneur de la Tchéquie a limité le temps de jeu de ses stars dans la nuit de jeudi à vendredi. Cela n'a pas empêché la sélection européenne de s'imposer face au Guatemala (3-1), mais le message est clair : pas de prise de risques inutiles avant le début de la Coupe du monde. C'est ainsi que Pavel Šulc n'a joué que 45 minutes dans ce deuxième et ultime match amical avant le tournoi. Suffisant pour le numéro 10 de l'OL de délivrer une passe décisive à Schick, qui n'a joué qu'une heure, pour l'ouverture du score à la 11e minute de jeu.

Début de la Coupe du monde contre la Corée du Sud au Mexique

Le Guatemala revenu au score à la pause, la Tchéquie a fait la différence avec ses remplaçants dans les vingt dernières minutes du match (72e, 79e). Le tournoi tchèque débutera le vendredi 12 juin à 4h du matin et la Tchéquie a donc choisi de se familiariser avec l'air nord-américain du côté du New Jersey. Mais c'est bien au Mexique que les coéquipiers de Pavel Šulc débuteront leur campagne contre la Corée du Sud.