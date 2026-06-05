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Pavel Sulc avec la Tchèquie
Pavel Sulc avec la Tchèquie (Photo by Michal Cizek / AFP)

Pavel Šulc (OL) décisif dans la victoire de la Tchéquie

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Après avoir été ménagé pour le premier match de préparation de la Tchéquie, Pavel Šulc était titulaire cette nuit contre le Guatemala. En soutien de Patrik Schick, le numéro 10 de l'OL n'a joué qu'une mi-temps, le temps de délivrer une passe décisive.

    Miroslav Koubek a choisi de prendre soin de ses cadres. Après un premier match de préparation sans Pavel Šulc, Tomas Soucek ou encore Patrik Schick, le sélectionneur de la Tchéquie a limité le temps de jeu de ses stars dans la nuit de jeudi à vendredi. Cela n'a pas empêché la sélection européenne de s'imposer face au Guatemala (3-1), mais le message est clair : pas de prise de risques inutiles avant le début de la Coupe du monde. C'est ainsi que Pavel Šulc n'a joué que 45 minutes dans ce deuxième et ultime match amical avant le tournoi. Suffisant pour le numéro 10 de l'OL de délivrer une passe décisive à Schick, qui n'a joué qu'une heure, pour l'ouverture du score à la 11e minute de jeu.

    Début de la Coupe du monde contre la Corée du Sud au Mexique

    Le Guatemala revenu au score à la pause, la Tchéquie a fait la différence avec ses remplaçants dans les vingt dernières minutes du match (72e, 79e). Le tournoi tchèque débutera le vendredi 12 juin à 4h du matin et la Tchéquie a donc choisi de se familiariser avec l'air nord-américain du côté du New Jersey. Mais c'est bien au Mexique que les coéquipiers de Pavel Šulc débuteront leur campagne contre la Corée du Sud.

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    5 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 5 Juin 26 à 8 h 53

      Après la passe décisive en question elle est très standard, Schick se fait le but tout seul

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    2. Juni38
      Juni38 - ven 5 Juin 26 à 8 h 57

      Il est en rodage , et va monter en puissance , je pense qu'il a peur de se reblesser , ce ne serait pas le moment !
      S'il se fait remarquer à la CM , l'OL ne pourra pas le garder , j'en suis quasi certain .

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    3. Avatar
      Monark - ven 5 Juin 26 à 9 h 29

      Salut Juni , je suis moins pessimiste que toi. Pavel est un bon joueur , certes,mais il n’est pas (encore) dans le quota de joueurs qui vont affoler le mercato à partir de fin juin. Et puis le contexte de l’OL , avec la perspective, qui sait, de la LDC , lui convient bien je pense.Moyennant quoi , il ne sera pas tenter d’aller voir ailleurs.👍

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      1. Juni38
        Juni38 - ven 5 Juin 26 à 9 h 38

        Je ne suis pas pessimiste , seulement réaliste .
        L'ol doit faire au moins une grosse vente , et sulc est dans le lot.
        Il a une touche en Italie , renseigne toi.

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        1. Avatar
          stylo - ven 5 Juin 26 à 9 h 46

          l'une des grosses ventes concernera l'ailier gauche, on ne pourra pas avoir Fofana et Moreira pour débuter la saison prochaine... un crève-coeur puisque ce sont deux joueurs chouchous.
          J'aimerais que l'OL vende mieux, quand tu entends Létang qui dit que Pardo c'est plus de 50M et Bouaddi plus de 70...
          Espérons être moins nécessiteux pour être plus respectés dans des négociations.

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