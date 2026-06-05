Actualités
Le nouveau maillot de l'OL 2026-2027 à domicile
Le nouveau maillot de l’OL 2026-2027 à domicile (@Footy_Headlines)

OL : le futur maillot domicile suscite des avis partagés

  • par David Hernandez

    • S’il n’a pas encore été dévoilé officiellement par l’OL et Adidas, le futur maillot domicile suscite du débat. Il ne fait en tout cas pas une unanimité chez les supporters lyonnais.

    La saison prochaine n'a pas encore débuté, mais l'OL est plutôt certain d'une chose : son maillot extérieur risque de se vendre comme des petits pains. Le style rétro a fait son effet depuis le lancement à la mi-mai. Si les joueuses d'OL Lyonnes l'ont déjà porté contre le FC Nantes en demi-finale de play-offs de Première Ligue, les joueurs de Paulo Fonseca ne le porteront très certainement que lors de leur premier déplacement européen en août prochain. En revanche, pour le maillot domicile, l'accueil risque d'être un peu plus partagé. Le club et son équipementier n'ont toujours pas communiqué sur la tunique. Seulement, des fuites ont déjà donné un aperçu concret de ce que sera le traditionnel maillot blanc porté à la maison. Il devait s'inspirer du design de la saison 1995-1996, mais le rendu n'est pas forcément le même.

    Un sponsor et des bandes rouges et bleus trop imposants

    En attendant l'officialisation de cette tunique, les supporters sont plutôt partagés. Dans un sondage lancé par Olympique-et-Lyonnais, 55% des votants (968 votes) se montrent plutôt satisfaits par l'ensemble que porteront Corentin Tolisso et compagnie à compter de la reprise. Dans un calcul plutôt simple, 45% ne sont pas séduits par cette nouvelle tunique. Avant de changer d'avis en le voyant en vrai ?

    à lire également
    Pavel Sulc avec la Tchèquie
    Dernière répétition avant le Mondial pour Pavel Sulc (OL) et la Tchéquie

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le nouveau maillot de l'OL 2026-2027 à domicile
    OL : le futur maillot domicile suscite des avis partagés 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    Avec la sortie de Louis-Jean, l'OL affine sa stratégie défensive du mercato 07:30
    Pavel Sulc avec la Tchèquie
    Dernière répétition avant le Mondial pour Pavel Sulc (OL) et la Tchéquie 04/06/26
    Alain Griezmann, président du Mâcon 71, au Parc OL
    Dans le cadre du partenariat OL - Mâcon 71, Alain Griezmann est venu échanger à Décines 04/06/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    Euro U17 : La France et Doganay ne verront pas la finale 04/06/26
    Rayan Cherki avec la France
    Neuf joueurs passés par l’OL Académie disputeront la Coupe du monde 2026 04/06/26
    Les joueurs de l'OL, dont Afonso Moreira et Endrick, contre le PSG
    OL : le partenariat avec Trainline prolongé jusqu'en 2028 04/06/26
    Le GOAL FC et le FC Saint-Cyr Collonges fusionnent
    Evoquée dans TKYDG, la fusion GOAL FC - FC Saint-Cyr Collonges aura lieu 04/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de Celta - OL
    Dans la valse des entraîneurs en Ligue 1, l’OL veut garder Fonseca 04/06/26
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    Carton plein pour les jeunes de l'OL avec leurs sélections 04/06/26
    Orel Mangala (OL) face à Lucas Hernandez (PSG)
    Mercato : un intérêt italien pour Orel Mangala (OL) ? 04/06/26
    Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
    Endrick de retour à l'OL ? Seul Dieu sait 04/06/26
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    OL Lyonnes : capitaine, Chawinga n'a pas pu empêcher la défaite du Malawi 04/06/26
    Kaïl Boudache, joueur offensif de l'OGC Nice
    Mercato : Boudache et Bidstrup, deux pistes qui se précisent à l'OL 04/06/26
    Le tifo des Lyon 1950 pour OL - Auxerre
    Le Virage Sud partiellement sanctionné après OL - Lens 04/06/26
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    Tolisso, Fofana, Tagliafico… Louis-Jean fait le point sur les départs pour le mercato de l’OL 04/06/26
    Revivez le match caritatif avec Coupet, Carrière et plusieurs anciens de l'OL 03/06/26
    Endrick lors d'OL - Brest
    Endrick (OL) parmi les meilleurs dribbleurs de Ligue 1 03/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut