OL : le futur maillot domicile suscite des avis partagés

S’il n’a pas encore été dévoilé officiellement par l’OL et Adidas, le futur maillot domicile suscite du débat. Il ne fait en tout cas pas une unanimité chez les supporters lyonnais.

La saison prochaine n'a pas encore débuté, mais l'OL est plutôt certain d'une chose : son maillot extérieur risque de se vendre comme des petits pains. Le style rétro a fait son effet depuis le lancement à la mi-mai. Si les joueuses d'OL Lyonnes l'ont déjà porté contre le FC Nantes en demi-finale de play-offs de Première Ligue, les joueurs de Paulo Fonseca ne le porteront très certainement que lors de leur premier déplacement européen en août prochain. En revanche, pour le maillot domicile, l'accueil risque d'être un peu plus partagé. Le club et son équipementier n'ont toujours pas communiqué sur la tunique. Seulement, des fuites ont déjà donné un aperçu concret de ce que sera le traditionnel maillot blanc porté à la maison. Il devait s'inspirer du design de la saison 1995-1996, mais le rendu n'est pas forcément le même.

Un sponsor et des bandes rouges et bleus trop imposants

En attendant l'officialisation de cette tunique, les supporters sont plutôt partagés. Dans un sondage lancé par Olympique-et-Lyonnais, 55% des votants (968 votes) se montrent plutôt satisfaits par l'ensemble que porteront Corentin Tolisso et compagnie à compter de la reprise. Dans un calcul plutôt simple, 45% ne sont pas séduits par cette nouvelle tunique. Avant de changer d'avis en le voyant en vrai ?