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Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France) (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Un programme chargé pour les internationales d’OL Lyonnes ce vendredi

  • par David Hernandez

    • Ce vendredi marque le vrai coup d'envoi de la dernière trêve internationale pour les joueuses d'OL Lyonnes. Pas moins de sept Lyonnaises seront sur le pont en plus des quatre joueuses de l'équipe de France.

    Un dernier coup de collier avant de pouvoir profiter de vacances bien méritées. Depuis la victoire finale en Première Ligue, les internationales d'OL Lyonnes n'ont pas eu le temps de se reposer. Elles ont directement été plongées dans le quotidien de leur sélection avec des matchs à enjeu pour certaines. Après plusieurs séances d'entraînement, les "Européennes" seront sur le pont ce vendredi à l'occasion des qualifications pour la Coupe du monde 2027.

    En plus des quatre joueuses de l'équipe de France qui affrontent la Pologne, six autres Fenottes joueront une partie de leur ticket pour le Mondial. Il ne reste plus que deux journées et logiquement, l'étau se resserre. À 19h15, Sofie Svava lancera les hostilités avec le Danemark qui reçoit la Suède avec l'objectif de valider définitivement la première place, en prenant quatre points d'avance à un match de la fin.

    Un duel de Lyonnaises à Cologne

    À 20h30, Damaris Egurrola et les Pays-Bas auront eux à cœur de conserver leur première place du groupe et de mettre la pression sur les Bleues, actuellement barragistes. Dans le même temps, c'est un duel de Lyonnes qui se tiendra à Cologne entre l'Allemagne et la Norvège. Jule Brand, première avec sa sélection, compte un point d'avance sur Ingrid Engen et les Norvégiennes, privées d'Ada Hegerberg. Un match donc crucial dans la course à la qualification. Enfin, une dernière joueuse lyonnaise sera sur le pont ce vendredi, mais dans un match sans enjeu cette fois-ci. En Espagne pour un stage avec Haïti, Melchie Dumornay affronte la Nouvelle-Zélande pour un amical.

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