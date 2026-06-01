Ada Hegerberg (OL Lyonnes) déclare forfait avec la Norvège

Absente pour la finale de la Première Ligue, Ada Hegerberg est désormais en vacances. Initialement retenue avec la Norvège, l'attaquante d'OL Lyonnes a dû déclarer forfait pour le rassemblement, suite à son pépin physique.

Avec un petit point de retard sur l'Allemagne, la Norvège a encore toutes ses chances de se qualifier directement pour la Coupe du monde féminine 2027. Le dernier rassemblement de juin et une confrontation directe avec les coéquipières de Jule Brand pourraient aider à atteindre cet objectif. Seulement, cela devra être fait sans Ada Hegerberg. Présente dans la liste pour ce dernier rassemblement de la saison au même titre qu'Ingrid Engen, l'attaquante d'OL Lyonnes n'a finalement pas fait le voyage jusqu'à Oslo en ce début de semaine.

Touchée physiquement et absente de la finale de la Première Ligue vendredi contre le Paris FC, Hegerberg a dû déclarer forfait pour les deux derniers matchs des éliminatoires du Mondial. La fédération norvégienne a acté cette absence, de même que celles de Tuva Hansen et Frida Maanum.

Deux mois de repos avant la reprise à Décines

Amoindrie physiquement sur la fin de saison, mais aussi marquée par le cambriolage qui a touché son domicile juste avant la finale de la Ligue des champions chez elle à Oslo, Ada Hegerberg se retrouve donc en vacances anticipées. Elle va pouvoir se remettre à 100%, tout en coupant avant de retrouver le chemin de l'entraînement le 27 juillet. Une reprise qui pourrait être sa dernière sous les couleurs d'OL Lyonnes puisque la Norvégienne est en fin de contrat en juin 2027.