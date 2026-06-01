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Paulo Fonseca lors d'Angers - OL
Paulo Fonseca lors d’Angers – OL (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Qu'il continue à l'OL ou non, Fonseca n'en fera pas une histoire d'argent

  • par Tristan Le Pezennec
  • 6 Commentaires

    • Bien installé au centre du projet de l'OL, Paulo Fonseca ne semble pas être guidé et motivé par l'argent, lui qui a avoué avoir reçu des offres mirobolantes venues d'Arabie saoudite ou du Qatar.

    Les sirènes du Golfe n’ont pas encore eu raison de Paulo Fonseca. Le technicien portugais, arrivé à l’OL en janvier 2025, profite de quelques jours de vacances pour décompresser après une saison éprouvante, qu’il juge réussie. Cela dit, un entraîneur ne déconnecte jamais réellement, surtout que le mois de juin vient de démarrer, et que le mercato ainsi que la préparation se rapprochent un peu plus.

    "Des contrats de millionnaires"

    Paulo Fonseca présente un profil qui pourrait intéresser de nombreuses écuries, notamment celles, richissimes, d’Arabie saoudite et du Qatar. Polyglotte, expérimenté, passé par de grands clubs et adepte d’un jeu résolument porté sur l’attaque et la possession du ballon, il coche beaucoup de cases. Mais l’argent ne sera jamais sa seule motivation, comme il l’a expliqué dans une interview donnée au quotidien sportif portugais A Bola. "J’ai eu la possibilité d’aller en Arabie, au Qatar, avec des contrats de millionnaires. Ce qui me touche, ce sont les défis que nous pouvons avoir dans les meilleurs championnats et c’est pourquoi je suis allé en Italie, deux fois, et en France".

    Avant de poursuivre : "L’argent, c’est encore secondaire pour moi. Je veux participer à des championnats très compétitifs et c’est pourquoi je veux continuer à l’étranger, dans les championnats principaux en Europe". Le Portugais a aussi clamé son envie de ne pas rentrer tout de suite au pays, malgré l’intérêt de l’un des cadors du championnat. "Cela ne s’est pas produit parce que j’ai un grand désir de continuer à l’étranger. Il y a plus de valorisation de notre travail en dehors du Portugal qu’ici, je l’ai ressenti".

    Le technicien de 53 ans n’a plus entraîné au Portugal depuis la saison 2015-2016, quand il était à la tête de Braga. Ce ne sera pas pour tout de suite, donc, alors qu’il avait confirmé il y a quelques semaines son envie de rester à Lyon, avec la Ligue des champions en ligne de mire. L’OL disputera des barrages en août, et tentera de retrouver la plus belle des compétitions européennes. Paulo Fonseca, lui, est sous contrat jusqu’au 30 juin 2027.

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    6 commentaires
    1. Avatar
      PAT11grib - lun 1 Juin 26 à 13 h 35

      On attend les commentaires des rageux.....

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      1. Avatar
        lekinslayer - lun 1 Juin 26 à 13 h 51

        Aucune rage ici que des faits : on ne peut pas le virer, donc on doit tenir jusqu'à la fin de son contrat, le 30 juin 2027. On ne peut donc rien dire jusque la. Par contre si la direction le prolonge, ils sont complètement perdus.

        Il est un entraineur détestable par son attitude, son langage, et ses manières. Un salaire mirobolant. Et AUCUN match a enjeu gagné, parce que ses équipes se chient dessus quand ça compte vraiment

        Sans compter le coaching désastreux en cours de match.

        Ok il sait préparer ses matchs peu important, mais c'est tout. Donc bon vent après le 30 juin 2027

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    2. Avatar
      patsso - lun 1 Juin 26 à 14 h 13

      Assez d'accord avec lekinslayer

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    3. Avatar
      KIM K - lun 1 Juin 26 à 14 h 38

      P Fonseca a l'intention de rester fidèle à l'OL ne t'en déplaise lekinslayer , laisse entendre qu'il a eu des offres de Porto , des émirats arabes très lucratives qu'il a refusé .
      Si il était aussi détestable que certains dont toi le disent croyez vous qu'il serait autant demandé ?
      Si il nous qualifie ( avec l'aide de MLJ , des joueurs ...) pour la LDC ce que bcp d'autres et moi même souhaitons ( les pro Fonseca ) contrairement ? aux anti Fonseca qui ne donnent pas l'impression de le souhaiter , j'estime qu'il mériterait une prolongation de contrat .

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    4. Rockaddict
      Rockaddict - lun 1 Juin 26 à 14 h 39

      Pour comparer avec la chance pour la France....
      https://www.instagram.com/reel/DZBNrqIIn9s/?igsh=MXRiaGxpZ3ZjOXkycQ==

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    5. Gerard
      Gerard - lun 1 Juin 26 à 14 h 45

      ...sinon, pour ceux qui souhaitent le voir partir, quel entraîneur voient-ils, qui accepterait de venir "driver" l'OL ?

      Comme, certains le précisent, ça coûte cher un (nouvel) entraîneur !

      "Allez l'OL" !

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