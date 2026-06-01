Bien installé au centre du projet de l'OL, Paulo Fonseca ne semble pas être guidé et motivé par l'argent, lui qui a avoué avoir reçu des offres mirobolantes venues d'Arabie saoudite ou du Qatar.

Les sirènes du Golfe n’ont pas encore eu raison de Paulo Fonseca. Le technicien portugais, arrivé à l’OL en janvier 2025, profite de quelques jours de vacances pour décompresser après une saison éprouvante, qu’il juge réussie. Cela dit, un entraîneur ne déconnecte jamais réellement, surtout que le mois de juin vient de démarrer, et que le mercato ainsi que la se rapprochent un peu plus.

"Des contrats de millionnaires"

Paulo Fonseca présente un profil qui pourrait intéresser de nombreuses écuries, notamment celles, richissimes, d’Arabie saoudite et du Qatar. Polyglotte, expérimenté, passé par de grands clubs et adepte d’un jeu résolument porté sur l’attaque et la possession du ballon, il coche beaucoup de cases. Mais l’argent ne sera jamais sa seule motivation, comme il l’a expliqué dans une interview donnée au quotidien sportif portugais A Bola. "J’ai eu la possibilité d’aller en Arabie, au Qatar, avec des contrats de millionnaires. Ce qui me touche, ce sont les défis que nous pouvons avoir dans les meilleurs championnats et c’est pourquoi je suis allé en Italie, deux fois, et en France".

Avant de poursuivre : "L’argent, c’est encore secondaire pour moi. Je veux participer à des championnats très compétitifs et c’est pourquoi je veux continuer à l’étranger, dans les championnats principaux en Europe". Le Portugais a aussi clamé son envie de ne pas rentrer tout de suite au pays, malgré l’intérêt de l’un des cadors du championnat. "Cela ne s’est pas produit parce que j’ai un grand désir de continuer à l’étranger. Il y a plus de valorisation de notre travail en dehors du Portugal qu’ici, je l’ai ressenti".

Le technicien de 53 ans n’a plus entraîné au Portugal depuis la saison 2015-2016, quand il était à la tête de Braga. Ce ne sera pas pour tout de suite, donc, alors qu’il avait confirmé il y a quelques semaines son envie de rester à Lyon, avec la Ligue des champions en ligne de mire. L’OL disputera des barrages en août, et tentera de retrouver la plus belle des compétitions européennes. Paulo Fonseca, lui, est sous contrat jusqu’au 30 juin 2027.