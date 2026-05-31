..."Mercato : l’OL prêt à refaire un coup à la Moreira ?"...

Ayant maintenu une stratégie faite de bons coups sur des championnats "mineurs", l’OL continue de regarder du côté du Portugal. Paulo Fonseca estime que le vivier portugais peut permettre de refaire une opération à la Afonso Moreira.

Même avec une qualification directe pour la Ligue des champions, l’OL n’aurait pas pu se permettre de folies. La situation économique lyonnaise reste plus que jamais sous surveillance et l’heure n’est donc pas à retrouver une stratégie qui n’avait pas vraiment connu de grands succès : surpayer des joueurs pour une rentabilité pauvre. En cet été 2026, le club lyonnais gardera la même ligne de conduite qu’il y a un an : renforcer le groupe de Paulo Fonseca avec l’apport de joueurs dont on ne connaissait rien ou peu. Entre Pavel Sulc, Ruben Kluivert, Tyler Morton, Dominik Greif ou encore Afonso Moreira, les exemples sont nombreux dans la réussite de l’OL.

Six millions d'euros pour Kluivert et Moreira la saison passée

Alors pourquoi changer quelque chose qui fonctionne ? Matthieu Louis-Jean et sa cellule de recrutement ont donc relancé la machine des prospects venus de championnats dits "mineurs". Une tendance confirmée par Paulo Fonseca. "Nous sommes évidemment attentifs au marché portugais. Bien sûr, nous ne pouvons pas recruter dans les grands clubs, a-t-il déclaré à A Bola. La situation financière de Lyon, à l'heure actuelle, ne le permet pas, mais des cas comme celui d'Afonso Moreira peuvent se présenter. Et nous sommes clairement attentifs aux clubs et aux joueurs, car c'est un marché intéressant." L’été dernier, l’OL avait recruté Afonso Moreira pour deux millions d’euros et Ruben Kluivert pour un peu moins de quatre. Deux affaires qui se retrouvent être aujourd’hui plus que rentables.