Mercato : Nice prêt à tout pour détourner Boudache de l’OL ?

Attendu dans les prochaines heures à l’OL, Kaïl Boudache aurait fait l’objet d’une dernière offensive de Nice pour signer son premier contrat professionnel sur la Côte d’Azur.

Peut-on assister à un retournement de dernière minute ? Il ne faut jamais jurer de rien, quand bien même le dossier semble plus que jamais en bonne voie. Néanmoins, les exemples dans le foot sont assez nombreux pour comprendre que tant que rien n’est officiel, tout peut encore se passer. En ce sens, l’OGC Nice tenterait de jeter ses dernières forces dans la bataille sur le dossier Kaïl Boudache. C’est en tout cas ce qu’avance Nice-Matin. Au lendemain du maintien assuré en Ligue 1, les dirigeants niçois auraient tenté le tout pour le tout avec leur jeune ailier. Ils auraient demandé une dernière rencontre avec ses représentants pour lui présenter une dernière offre de prolongation.

Le jeune ailier attendu lundi à Lyon

Buteur lors du match décisif contre l’AS Saint-Étienne vendredi, Kaïl Boudache n’a pas encore signé de contrat professionnel avec son club formateur. Les différentes offres ont été repoussées ces dernières semaines et l’OL se serait engouffré dans la brèche pour convaincre le jeune Niçois de 19 ans. Un accord verbal a déjà été trouvé entre les deux parties et Boudache serait d’ailleurs attendu ce lundi pour y signer son premier contrat pro. À moins que la dernière proposition niçoise ne soit impossible à refuser. Mais vu l’avancée du dossier dans la capitale des Gaules, peu de chances de voir un retournement de dernière minute.