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Kaïl Boudache, joueur offensif de l'OGC Nice
Kaïl Boudache, joueur offensif de l’OGC Nice (AFP)

Mercato : Nice prêt à tout pour détourner Boudache de l’OL ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Attendu dans les prochaines heures à l’OL, Kaïl Boudache aurait fait l’objet d’une dernière offensive de Nice pour signer son premier contrat professionnel sur la Côte d’Azur.

    Peut-on assister à un retournement de dernière minute ? Il ne faut jamais jurer de rien, quand bien même le dossier semble plus que jamais en bonne voie. Néanmoins, les exemples dans le foot sont assez nombreux pour comprendre que tant que rien n’est officiel, tout peut encore se passer. En ce sens, l’OGC Nice tenterait de jeter ses dernières forces dans la bataille sur le dossier Kaïl Boudache. C’est en tout cas ce qu’avance Nice-Matin. Au lendemain du maintien assuré en Ligue 1, les dirigeants niçois auraient tenté le tout pour le tout avec leur jeune ailier. Ils auraient demandé une dernière rencontre avec ses représentants pour lui présenter une dernière offre de prolongation.

    Le jeune ailier attendu lundi à Lyon

    Buteur lors du match décisif contre l’AS Saint-Étienne vendredi, Kaïl Boudache n’a pas encore signé de contrat professionnel avec son club formateur. Les différentes offres ont été repoussées ces dernières semaines et l’OL se serait engouffré dans la brèche pour convaincre le jeune Niçois de 19 ans. Un accord verbal a déjà été trouvé entre les deux parties et Boudache serait d’ailleurs attendu ce lundi pour y signer son premier contrat pro. À moins que la dernière proposition niçoise ne soit impossible à refuser. Mais vu l’avancée du dossier dans la capitale des Gaules, peu de chances de voir un retournement de dernière minute.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      PAT11grib - dim 31 Mai 26 à 9 h 56

      J'espère que c'est du fake et juste pour obtenir des clics.

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    2. Gerard
      Gerard - dim 31 Mai 26 à 10 h 08

      ..."mais vu l’avancée du dossier dans la capitale des Gaules, "peu de chances" de voir un retournement de dernière minute."
      ...j'aurai préféré "peu de risques" en lieu et place de "peu de chances". Dans ce cas le "retournement" est négatif pour l'OL, alors que "chance"...est toujours positif !

      Si le "retournement", en question, avait été espéré, alors oui, "peu de chances" aurait sa place ici.

      Comme le souligne "PAT11grib", il faut bien faire la conversation en cas de disette d'informations sportives !

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