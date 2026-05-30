Le monde du football est en deuil. Vendredi, Bryan Bergougnoux est décédé à 43 ans à Toulouse. Un homme immensément respecté, comme le montrent les nombreux hommages.

C'est en observant tous les témoignages et les communiqués que l'on se rend compte à quel point Bryan Bergougnoux était respecté pour ses qualités humaines. Depuis l'annonce de son décès vendredi à l'âge de 43 ans, les marques d'affection pleuvent, signe que le gone de la Croix-Rousse. Il laisse derrière lui une femme, quatre enfants, une famille, des amis et bien plus encore. Ils sont nombreux, comme son ancien coéquipier Grégory Coupet, "à ne pas en revenir" de cette triste nouvelle.

OL

"Gone de Lyon, enfant du club, inconditionnel de l'OL. Joueur trois fois champion de France, resté supporter tout au long de ta vie, qui t'a parfois malmené, avec beaucoup d'écueils sans jamais te faire perdre ton sourire ni ton moral. Ton rêve absolu était d'entraîner l'Olympique lyonnais, toi l'homme adoré des supporters. Ta passion au micro d'OLPLAY a toujours été aussi sincère que ton engagement sur le terrain. L'Olympique lyonnais ne t'oubliera jamais, Bryan Bergougnoux."

Jean-Michel Aulas (ex-président de l'OL)

"Bryan, tu étais un garçon profondément attachant, gentil. Ton départ nous bouleverse. Nous adressons à tes proches et à toute ta famille nos condoléances les plus sincères et les plus émues. Nous pensons très fort à Bryan et à tous ceux qui l’aimaient."

Le Havre (il y était entraîneur adjoint)

"Personne ne devrait disparaître aussi jeune, surtout pas un homme aussi gentil et sympathique que Bryan, avec des valeurs collant si bien à notre club. Dès son arrivée au HAC en juin 2025, il avait fait l'unanimité autour de lui. Lui qui voulait transmettre ce que le football lui avait appris avait été un joueur de haut niveau, trois fois champion de France avec l'OL, puis passé par Toulouse, Lecce, Châteauroux, Nicosie, Tours, avant de débuter une carrière d'entraîneur à Thonon Évian, poursuivie à Tours et donc au HAC, avec la joie d'avoir participé à ce maintien obtenu à Lorient il y a deux semaines.

Bryan ne sera pas là à la reprise, et c'est abominable. Il a rejoint son pote Christophe Revault, ils referont les matches de là où ils sont. À la famille, aux proches de Bryan, le HAC présente toutes ses condoléances."

Toulouse (ancien club)

"Le TFC est sous le choc de la disparition soudaine de Bryan Bergougnoux. Au-delà du joueur, nous perdons un homme attachant, sincère et toujours disponible pour le TéFéCé. Bryan restera à jamais dans nos cœurs. Toutes nos pensées accompagnent sa famille et ses proches."

Union Foot de Tourraine (successeur du Tour FC, où il fut joueur pour coach)

"C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Bryan Bergougnoux. Il a marqué le football tourangeau par son engagement, sa passion et les valeurs qu’il incarnait au quotidien. Au-delà de son parcours sportif, beaucoup garderont le souvenir d’un homme profondément humain, apprécié de tous ceux qui ont eu la chance de le croiser, sur comme en dehors des terrains. L’ensemble de l’Union Foot de Touraine adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui ont partagé sa vie et sa passion du football."

La FFF

"Son départ est un choc. La Fédération française de football, qui a appris avec une profonde tristesse le décès de Bryan Bergougnoux, tient à saluer cet attaquant talentueux qui a porté à 20 reprises le maillot de l’équipe de France Espoirs, qu’il a représentée avec engagement et passion. Après sa carrière de joueur, il avait su réussir sa reconversion en devenant entraîneur, notamment au sein du Havre AC où il exerçait cette saison. La FFF tient à saluer sa mémoire et le parcours d’un homme profondément respecté. La Fédération adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble du club du Havre AC."