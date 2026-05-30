Deux semaines après la fin de la saison, la campagne d'abonnement pour 2026-2027 va bientôt ouvrir. D'abord pour les anciens abonnés, puis pour les nouveaux.

Les regards sont déjà tournés vers la saison prochaine. L’OL a terminé 2025-2026 il y a deux semaines seulement, mais tout le monde s’active déjà en coulisses pour préparer la reprise. Le club lyonnais s'apprête à lancer sa campagne d’abonnement pour l'exercice à venir ce mardi 2 juin. Jusqu’au 16 juin, les anciens abonnés auront une priorité d’accès, avant que les abonnements au Grand Stade ne soient ouverts à tout le monde.

Le retour d'une véritbale alchimie entre l'OL et son public

Dans un contexte parfois tendu, le public rhodanien a largement soutenu son équipe cette année, dans les bons moments, mais aussi les plus compliqués. Malgré des déceptions sur le terrain, comme les éliminations trop précoces en Coupe de France et en Ligue Europa, ainsi que des inquiétudes extra-sportives, l’osmose n’avait plus été aussi bonne entre les supporters et le groupe depuis un long moment. Cette saison, l'enceinte décinoise possède la deuxième affluence moyenne de Ligue 1. Le club a en outre battu son record de spectateurs face au PSG en novembre (2-3). Il l'a frôlé contre Lens mi-mai (0-4).

En 2024-2025, l'OL avait enregistré 26 000 abonnés, sa meilleure performance et ce qui représentait la jauge maximale à l’époque de Gerland. Ce total avait été atteint en 2007-2008 et en 2008-2009. Après un exercice plutôt réussi en Ligue 1 avec un retour dans le top 4, la possibilité de retrouver la Ligue des champions et un effectif auquel le public s’est attaché, les dirigeants lyonnais espèrent voir cet engouement populaire se développer encore.