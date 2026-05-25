Actualités
La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
La joie des joueurs de l’OL contre Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue des champions : l'OL a des chances de faire une découverte cet été

  • par Gwendal Chabas

    • Quel que soit son adversaire, à une exception près, l'OL découvrira un nouveau rival. Il a déjà affronté un seul de ses six potentiels opposants au 3e qualificatif à la Ligue des champions.

    Depuis la fin de la Premier League dimanche, on connaît l'ensemble des potentiels adversaires de l'OL au 3e tour de qualification à la Ligue des champions. Tête de série numéro 1 dans ce parcours du combattant, le club rhodanien aura au moins l'avantage de recevoir à Décines lors du match retour. Pour en savoir davantage, il faudra attendre le 20 juillet, date du tirage au sort. Toutefois, il y a de fortes chances que ce soit une nouveauté pour les Lyonnais.

    Déjà 6 matchs face au Sparta Prague

    En effet, sur les six rivaux possibles les 4/5 et 11 août, il en a affronté un seul dans toute son histoire en match officiel. Le Sparta Prague est l'unique formation connue. Et cela ne remonte pas si loin. En 2021, Peter Bosz et son équipe avaient défié à deux reprises les Tchèques. Deux victoires au bout, 4-3 à l'extérieur et 3-0 à domicile. Au total, l'OL les a croisés à six reprises (cinq succès et un nul).

    Pour tous les autres, l'Union Saint-Gilloise (Belgique), le NEC Nijmegen (Pays-Bas), le Sturm Graz (Autriche), le Górnik Zabrze (Pologne) ou Heart of Midlothian (Écosse), ce serait une première. De jolis déplacements possibles aussi, pour les fans, en ce début du mois d'août. À Édimbourg, Nimègue, Bruxelles, Graz ou bien Zabrze.

    à lire également
    Duje Caleta-Car avec la Croatie lors de l'Euro 2020
    OL - Mercato : la Sociedad officialise le départ de Caleta-Car

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
    Ligue des champions : l'OL a des chances de faire une découverte cet été 16:50
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL - Médias : abonnez-vous à notre chaîne YouTube 16:00
    Duje Caleta-Car avec la Croatie lors de l'Euro 2020
    OL - Mercato : la Sociedad officialise le départ de Caleta-Car 15:10
    Ballon OL à l'entraînement
    OL Académie : deux tournois ratés pour les U17 et U15 14:20
    Lily Yohannes lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Ligue des champions : Lily Yohannes est la révélation de la saison 13:30
    Adam Alioui (OL) porte le numéro 21 de la sélection U17 du Maroc.
    OL - CAN U17 : fin de parcours pour Nechab (Algérie), Alioui (Maroc) encore en course 12:40
    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    OL Lyonnes : on connaît les dates du mercato estival 11:50
    L'OL fera-t-il son retour en Youth League ? 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Elisa Daupeux arbitrera OL - Montpellier
    OL Lyonnes - Paris FC : Elisa Daupeux doublera avec la finale de Première Ligue 10:10
    OL Académie : les Fenottes joueront des titres à la dernière journée 09:25
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    Pour l'OL, la délicate équation du mercato estival 2026 08:40
    Caleta-Car avec la Croatie
    Mercato : Duje Caleta-Car (prêté par l'OL) a-t-il un avenir à la Real Sociedad ? 08:00
    La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
    Ligue des champions : l’OL est désormais fixé sur ses adversaires potentiels 07:30
    La tristesse de Lindsey Heaps après FC Barcelone - OL Lyonnes
    FC Barcelone - OL Lyonnes (4-0) : Heaps a joué son dernier match de Ligue des champions 24/05/26
    Les U17 de l'OL à la Future Cup de l'Ajax Amsterdam
    OL Académie : le bilan de la saison des U17 24/05/26
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Hegerberg victime d’un cambriolage avant Barça - OL Lyonnes 24/05/26
    Les lauréats du concours d'éloquence de l'OL
    OL Académie : deux représentants en finale nationale du concours d'éloquence 24/05/26
    Eric Abidal
    Eric Abidal (ex-OL) n'est plus le directeur sportif d'Al Wasl 24/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut