Quel que soit son adversaire, à une exception près, l'OL découvrira un nouveau rival. Il a déjà affronté un seul de ses six potentiels opposants au 3e qualificatif à la Ligue des champions.

Depuis la fin de la Premier League dimanche, on connaît l'ensemble des potentiels adversaires de l'OL au 3e tour de qualification à la Ligue des champions. Tête de série numéro 1 dans ce parcours du combattant, le club rhodanien aura au moins l'avantage de recevoir à Décines lors du match retour. Pour en savoir davantage, il faudra attendre le 20 juillet, date du tirage au sort. Toutefois, il y a de fortes chances que ce soit une nouveauté pour les Lyonnais.

Déjà 6 matchs face au Sparta Prague

En effet, sur les six rivaux possibles les 4/5 et 11 août, il en a affronté un seul dans toute son histoire en match officiel. Le Sparta Prague est l'unique formation connue. Et cela ne remonte pas si loin. En 2021, Peter Bosz et son équipe avaient défié à deux reprises les Tchèques. Deux victoires au bout, 4-3 à l'extérieur et 3-0 à domicile. Au total, l'OL les a croisés à six reprises (cinq succès et un nul).

Pour tous les autres, l'Union Saint-Gilloise (Belgique), le NEC Nijmegen (Pays-Bas), le Sturm Graz (Autriche), le Górnik Zabrze (Pologne) ou Heart of Midlothian (Écosse), ce serait une première. De jolis déplacements possibles aussi, pour les fans, en ce début du mois d'août. À Édimbourg, Nimègue, Bruxelles, Graz ou bien Zabrze.