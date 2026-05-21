Pour la deuxième fois de sa carrière, Paulo Fonseca disputera un 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Avant l'OL, sa première expérience s'était mal passée.

Forcément, il sera très attendu lors de ce rendez-vous capital. L'été prochain, début août, Paulo Fonseca devra mener, avec ses joueurs, l'OL en Ligue des champions. Quatrième de Ligue 1, sa formation passera par le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Un chemin tortueux pour une équipe qui sera malgré tout tête de série. Au moins peut-il compter sur son expérience européenne (103 matchs dirigés), même si elle n'a pas toujours été couronnée de succès.

Cette année par exemple, avec le 8e de finale face au Celta de Vigo (1-1, 0-2). Autre fait ne parlant pas en sa faveur, l'autre 3e tour qualificatif qu'il a disputé en C1. Cela remonte à dix ans néanmoins, quand il entraînait le Shakhtar Donetsk. Évidemment, il y avait tout le contexte ukrainien, notamment dans le Donbass, région frappée par la guerre avec la Russie.

Meilleur résultat : un 8e de finale

En juillet et en août 2016, il espérait mener le club en Ligue des champions. Mais il avait buté sur les Young Boys. Notamment à Berne, au retour, où son groupe s'était incliné 6 à 2. Pourtant, à l'aller, à Lviv, il l'avait emporté 2 à 0. Un avantage qui n'a pas suffi, donc.

Au Portugais de faire mieux en août prochain, sachant qu'il y aura aussi des barrages si l'OL venait à se qualifier. Paulo Fonseca, dans le meilleur des cas, vivra sa 5e campagne de Ligue des champions après Porto (2013-2014), le Shakhtar Donetsk (2017-2018 et 2018-2019), ainsi qu'à l'AC Milan (2024-2025). Meilleur résultat : un 8e de finale en 2018. Il a gagné 11 de ses 26 rencontres dans l'épreuve, hors éliminatoires, pour 10 revers et 5 nuls.