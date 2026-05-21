Ex-OL : Sylvinho remplacé à la tête de l'Albanie

Après avoir échoué à qualifier l'Albanie pour la Coupe du monde, l'ancien entraîneur de l'OL, Sylvinho, vient de quitter ses fonctions de sélectionneur.

L’aventure albanaise de Sylvinho a pris fin. En poste depuis 2023, l’ancien coach de l’OL a officiellement quitté ses fonctions mardi, quelques semaines après l’élimination de l’Albanie en barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde face à la Pologne (1-2). Les Albanais avaient pourtant ouvert le score à Varsovie, avant que Lewandowski et Zielinski ne brisent leur rêve américain.

Un passage éclair à l'OL sous Juninho

Sylvinho était arrivé dans le Rhône à l’été 2019 dans les bagages de Juninho, tout juste nommé directeur sportif de l’Olympique lyonnais. Il prenait alors la suite de Bruno Genesio, qui venait de passer plus de trois ans à la tête de la formation rhodanienne. Après des débuts tonitruants, avec une victoire à Monaco (3-0) et un festival contre Angers (6-0), l'ancien joueur du Barça avait vite déchanté. Malgré quatre points pris sur six possibles en Ligue des champions, une ultime défaite dans le derby, en toute fin de match, au mois d’octobre, lui avait été fatale. Le club rhodanien s'est séparé de lui et a choisi Rudi Garcia pour le remplacer.

Il a acquis la nationalité albanaise

Le technicien brésilien aura tout de même marqué l’histoire des Aigles. Sous ses ordres, l’Albanie avait validé sa qualification pour l’Euro 2024, seulement le deuxième championnat d’Europe disputé par le pays après 2016. Une performance qui lui avait même permis d’obtenir la nationalité albanaise au cours de son mandat. Dans le groupe de la mort, ils avaient terminé à la dernière place, avec un point, mais sans se montrer ridicules, loin de là. Ils s’étaient inclinés face à l’Italie (1-2) et l’Espagne (0-1), futur vainqueur, et avaient accroché un nul dans les ultimes secondes face à la Croatie (2-2).

Pour lui succéder, la Fédération a choisi l’Italien Rolando Maran. Sans expérience à la tête d’une équipe nationale, il sort d’une aventure compliquée avec Brescia la saison dernière, où l’historique club lombard avait été relégué en Serie C.