Mercato : Corentin Tolisso veut prolonger l'aventure à l'OL

Capitaine de l'OL, Corentin Tolisso restera à l'OL la saison prochaine. Et au-delà ? C'est a priori son souhait.
Auteur de la meilleure saison statistique de sa carrière, Corentin Tolisso n'en a pas fini avec l'Olympique lyonnais. Le milieu de terrain, parti en vacances, reviendra le 29 juin pour préparer, avec ses coéquipiers, les tours préliminaires de la Ligue des champions. Il est lié jusqu'en 2027 à l'OL, et il ira vraisemblablement au bout de ce bail. Voire au-delà ? Ce n'est pas exclu.
Dans un entretien accordé au Progrès, le champion du monde 2018 a affirmé qu'il avait "commencé à discuter avec le club. J’espère qu’on arrivera à se mettre d’accord." Dans son discours, on ressent la volonté de terminer sa carrière entre Rhône et Saône. À 31 ans, il s'imagine encore en capitaine de sa formation pour quelques années de plus.
Il souhaite terminer sa carrière à l'OL
Cela passera par une prolongation. Mais les Rhodaniens ont-ils les moyens de le garder alors que les gros salaires ne sont plus la norme à Décines ? On peut imaginer qu'un allongement du contrat passera par un lissage des émoluments de l'ancien Bavarois. Lui qui veut absolument soulever un trophée ici ne se voit pas aller loin de son cocon familial qu'il a retrouvé à Lyon. Maintenant, le natif de Tarare n'est pas naïf. Comme il le dit, "on est sûr de rien à 100 % pour l’avenir". Surtout à l'OL, serait-on tenté d'ajouter.
Je pensais qu'il suivrait son copain à NEOM pour une retraite dorée , apparemment c'est pas du tout dans ses intentions.
Faut dire qu'il sort de sa meilleure saison de sa carrière , il n'a aucune raison d'envisager la retraite .
Ca serait tellement beau si il accepte une baisse de salaire..
Quand je vois des mecs ici le defoncer sur son seul match de Lens ca me degoute profondément..
En même temp Zikos35 il a démoli Lacazette l'an passé.
S'il te plaît, "se queda". Le genre de joueur, de personne, qui me donne tellement d'attachement à mon club. J'ai besoin d'un mec comme ça, d'un vrai amoureux du club, d'un enfant du club, d'un type bien, pour encore plus apprécier mon club. Et je ne me lasserai jamais de ses transversales !
Le pilier , l'ame du club , leader charismatique , indispensable .
contre lens c'est pas le plus mauvais loin de la ; le milieu a sombré tout entier mais était trop déséquilibré , fonseca s'est pris les pieds dans le tapis et n'a pas su pallier tactiquement à l'absence de morton .
Pour la baisse de salaire , je pense qu'ils négocient et il serait prêt à l'accepter , dans le cadre d'une prolongation , comme l'a fait Tagliafico . Ce serait comme un nouveau contrat .
Avec une petite baisse de salaire + une reconversion au club derrière et tout le monde serait content. Il incarne ce nouvel OL, clairement...
Dans le principe ok, mais faut voir a quel prix, parce que son salaire actuel c'est impossible
En le divisant par deux je pense que ça peut aller