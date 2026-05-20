Mercato : Corentin Tolisso veut prolonger l'aventure à l'OL

Capitaine de l'OL, Corentin Tolisso restera à l'OL la saison prochaine. Et au-delà ? C'est a priori son souhait.

Auteur de la meilleure saison statistique de sa carrière, Corentin Tolisso n'en a pas fini avec l'Olympique lyonnais. Le milieu de terrain, parti en vacances, reviendra le 29 juin pour préparer, avec ses coéquipiers, les tours préliminaires de la Ligue des champions. Il est lié jusqu'en 2027 à l'OL, et il ira vraisemblablement au bout de ce bail. Voire au-delà ? Ce n'est pas exclu.

Dans un entretien accordé au Progrès, le champion du monde 2018 a affirmé qu'il avait "commencé à discuter avec le club. J’espère qu’on arrivera à se mettre d’accord." Dans son discours, on ressent la volonté de terminer sa carrière entre Rhône et Saône. À 31 ans, il s'imagine encore en capitaine de sa formation pour quelques années de plus.

Il souhaite terminer sa carrière à l'OL

Cela passera par une prolongation. Mais les Rhodaniens ont-ils les moyens de le garder alors que les gros salaires ne sont plus la norme à Décines ? On peut imaginer qu'un allongement du contrat passera par un lissage des émoluments de l'ancien Bavarois. Lui qui veut absolument soulever un trophée ici ne se voit pas aller loin de son cocon familial qu'il a retrouvé à Lyon. Maintenant, le natif de Tarare n'est pas naïf. Comme il le dit, "on est sûr de rien à 100 % pour l’avenir". Surtout à l'OL, serait-on tenté d'ajouter.