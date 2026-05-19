L’ancien boss de l’OL et actuel président de la LFFP, Jean-Michel Aulas a confirmé que la VAR sera bien présente dès la saison prochaine en Première Ligue.

C’était dans les tuyaux depuis quelques semaines, déjà, mais c’est désormais officiel. La VAR entrera en vigueur en Première Ligue dès la saison prochaine. Si OL Lyonnes et les autres cadors du championnat en ont pris l’habitude lors des play-offs, ce n’est pas encore le cas de toutes les autres équipes, car la VAR n’est pas présente tout au long de la saison régulière.

Une première mondiale pour un championnat féminin

C’est désormais chose faite. Le président de la Ligue féminine de football professionnel, Jean-Michel Aulas, l’a confirmé en marge de la cérémonie des trophées LFFP lundi soir. C’est une grande avancée pour la Première Ligue, qui deviendra alors le premier championnat du monde a en être équipé. C’est aussi un pas de plus réalisé dans l’optique de professionnaliser encore davantage le championnat.

En Ligue 1, l’assistance vidéo à l’arbitrage est en place depuis la saison 2018-2019, mais elle ne l’est toujours pas en Ligue 2, où la LFP ne cesse de repousser son lancement en raison des lourds problèmes financiers qui touchent le football français. La VAR en Première Ligue devrait coûter entre 1 et 1,5 million d’euros par an à la LFFP.