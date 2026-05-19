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La VAR sera utilisée en Première Ligue en 2026-2027
La VAR sera utilisée en Première Ligue en 2026-2027 (Photo by Joisel Amaral / AGIF via AFP)

OL Lyonnes - Première Ligue : arrivée de la VAR pour la saison 2026-2027

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • L’ancien boss de l’OL et actuel président de la LFFP, Jean-Michel Aulas a confirmé que la VAR sera bien présente dès la saison prochaine en Première Ligue.

    C’était dans les tuyaux depuis quelques semaines, déjà, mais c’est désormais officiel. La VAR entrera en vigueur en Première Ligue dès la saison prochaine. Si OL Lyonnes et les autres cadors du championnat en ont pris l’habitude lors des play-offs, ce n’est pas encore le cas de toutes les autres équipes, car la VAR n’est pas présente tout au long de la saison régulière.

    Une première mondiale pour un championnat féminin

    C’est désormais chose faite. Le président de la Ligue féminine de football professionnel, Jean-Michel Aulas, l’a confirmé en marge de la cérémonie des trophées LFFP lundi soir. C’est une grande avancée pour la Première Ligue, qui deviendra alors le premier championnat du monde a en être équipé. C’est aussi un pas de plus réalisé dans l’optique de professionnaliser encore davantage le championnat.

    En Ligue 1, l’assistance vidéo à l’arbitrage est en place depuis la saison 2018-2019, mais elle ne l’est toujours pas en Ligue 2, où la LFP ne cesse de repousser son lancement en raison des lourds problèmes financiers qui touchent le football français. La VAR en Première Ligue devrait coûter entre 1 et 1,5 million d’euros par an à la LFFP.

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    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - mar 19 Mai 26 à 13 h 52

      Sincèrement, je ne vois pas ce que cela va apporter à l'OL... en tout cas pas grand chose.
      La VAR n'étant utilisée que pour valider un péno ou corriger une erreur flagrante (si l'on en crois leurs promoteurs).
      Avec ou sans VAR nos gones se sont fait "entuber" sur beaucoup de situations litigieuses, avec des erreurs reconnues le lendemain par la direction de l'arbitrage.
      Et bin pour les filles se sera pareil. On prendra toujours des cartons jaunes non mérités, et le laxisme qui ne punit pas l'anti jeu des tamponneuses sera toujours présent.
      Ok, il y aura quelques pénos bidons pour le psg en moins.... et sans doute 1 ou 2 de plus pour l'OL... pas forcément nécessaires pour gagner quand même avec 3 buts d'avance ou d'une courte tête face aux parisiennes !
      Je pense surtout que les arbitres seront moins sous pression, nous l'avons bien vu lors de la finale de cdf (et aussi lors des 1/2 des play-offs)... donc plus efficaces. De plus, les formations dédiées les feront évoluer plus vite vers le professionnalisme.
      Je suis d'ailleurs surpris que l'annulation du but du psg sur HJ (non visible à vitesse réelle) face au PFC n'ait pas engendré davantage de discussions tellement il était infime... en tout cas cela a mis les "boules" à EDA 😇

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