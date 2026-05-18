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Les joueurs de l'OL à l'échauffement avant le PSG
Les joueurs de l’OL à l’échauffement avant le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL : six semaines de vacances et une reprise le 29 juin

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Au lendemain de la cuisante défaite contre Lens, mais surtout de la fin de saison, les joueurs de l’OL sont partis en vacances. Pour ceux qui ne seront pas concernés par la Coupe du monde, l’heure de la reprise sonnera le 29 juin.

    Ce petit point qui a manqué bouleverse le programme estival de l’OL. En finissant quatrième de Ligue 1, le club lyonnais n’a pas validé sa place directe pour la Ligue des champions et donc une reprise de la compétition le 23 août avec la première journée de Ligue 1. Non, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont reprendre les choses sérieuses dès le 4 ou 5 août avec le troisième tour préliminaire de la C1. Un parcours qui a forcément des conséquences sur la reprise de l’entraînement. Depuis ce lundi, les Lyonnais sont officiellement en vacances.

    Trois matchs européens avant la reprise de la Ligue 1

    Pour certains, la Coupe du monde 2026 qui débute le 11 juin entraînera une coupure de courte durée. Pour les autres, Paulo Fonseca leur a accordé six semaines de coupure pour se remettre de cette saison éreintante et recharger les batteries en vue de la prochaine. En juillet 2025, l’OL avait repris l’entraînement le 7 juillet du côté du GOLTC. Un an plus tard, la reprise se fera le lundi 29 juin pour préparer au mieux les échéances européennes qui arrivent. En finissant troisièmes, les joueurs rhodaniens auraient pu gratter encore quelques jours de vacances puisqu’il était question d’une reprise autour du 10 juillet. Encore fallait-il faire le travail sur le terrain...

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    8 commentaires
    1. Avatar
      Monark - lun 18 Mai 26 à 16 h 38

      Et la qualification directe ,liée au sort d’Aston Villa, aux oubliettes ? Certes c’est du conditionnel , mais cette option existe bien .

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    2. Avatar
      Monark - lun 18 Mai 26 à 16 h 39

      Et la qualification directe ,liée au sort d’Aston Villa, aux oubliettes ? Certes c’est du conditionnel , mais cette option existe bien .

      Signaler
      1. David Hernandez - lun 18 Mai 26 à 17 h 13

        Bonjour,

        Comme indiqué dans le papier de ce matin sur les dates et équipes qualifiées, il n'y a pas de scénarii possibles avec la victoire d'Aston Villa. Le club nous l'a confirmé.

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        1. Bioman
          Bioman - lun 18 Mai 26 à 17 h 19

          Briseur de rêves 😭

    3. Avatar
      Monark - lun 18 Mai 26 à 16 h 40

      https://www.433foot.fr/le-4eme-de-ligue-1-peut-etre-directement-qualifie-pour-la-phase-de-ligue-de-la-c1/

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    4. Avatar
      KIM K - lun 18 Mai 26 à 17 h 01

      Dans ma jeunesse Lyon ( via la Poste ) était jumelé avec Birmingham et j'ai toujours une écharpe d'Aston Vila , faut il que je la ressorte mercredi ?

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    5. gcatala
      gcatala - lun 18 Mai 26 à 17 h 28

      Apparemment c'est le sporting qui serait qualifié meilleur coefficient de nous

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    6. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 18 Mai 26 à 17 h 38

      A quoi bon spéculer vu que David nous dit que le club a confirmé à O&L
      Ce sera le Sporting point barre.

      Signaler

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