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Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL – Go Ahead Eagle (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Tolisso après OL - Lens (0-4) : "On a fait un non match"

  • par David Hernandez

    • Dans la course à la Ligue des champions, l'OL a complètement déjoué face à Lens ce dimanche (0-4). Malgré la défaite, les Lyonnais finissent malgré tout quatrièmes grâce à la défaite de Rennes dans le même temps. Un moindre mal pour Corentin Tolisso.

    Pour atteindre la Ligue des champions, il aurait fallu gagner ce dimanche soir face à Lens. L'OL n'a même pas été capable de prendre un petit point. Un nul qui aurait finalement fait ses affaires avec la défaite de Lille face à Auxerre. Finalement, c'est un sentiment plus qu'amer qui régnait au Parc OL après la défaite contre Lens (0-4). La frustration d'avoir fait un non-match et dans le même temps la satisfaction de voir cette saison 2025-2026 se terminer avec une quatrième place. Cette dernière n'est pas synonyme de Ligue des champions, mais il existe toujours cet espoir avec le troisième tour de qualification et le barrage. Corentin Tolisso veut y croire, même si l'été ne sera pas de tout repos.

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