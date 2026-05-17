Lens sans plusieurs joueurs cadres contre l’OL

En plus de Baidoo, Pierre Sage doit composer avec des absences de marque contre l’OL. Allan Saint-Maximin, Odsonne Edouard ou encore Mamadou Sangaré n’ont pas fait le déplacement à Décines.
Pierre Sage a prévenu : malgré son passif d'ancien de l'OL, il ne lâchera pas le match de ce dimanche soir par respect pour l'équité de la Ligue 1. Si les Lyonnais veulent accrocher a minima la Ligue des champions, ils devront aller la chercher eux-mêmes contre Lens. Contre le PSG, les Lensois ont montré qu'ils ne comptaient pas finir en roue libre et ne penser qu'à la finale de la Coupe de France. Néanmoins, certains choix de Sage montre que ce rendez-vous contre Nice est déjà un peu dans les têtes. S'il avait acté le forfait de Baidoo et plus de Gurtner et Gradit, l'entraîneur nordiste n'avait pas d'autres bobos à déplorer.
Pas l'équipe-type mais quand même...
Pourtant, dans le groupe convoqué pour le déplacement à Décines, Sage a laissé quelques forces-vives à la maison. Et non des moindres. Le récent vainqueur du prix Marc-Vivien Foé et meilleur joueur lensois de la saison, Mamadou Sangaré n'a pas fait le voyage. Pas plus qu'Odsonne Edouard, meilleur buteur des Sang et Or et Allan Saint-Maximin. Si Lens devrait malgré tout avoir une équipe compétitive au coup d'envoi, ce ne sera pas l'équipe-type quoi qu'il arrive.
Deuxième place acquise et finale de CDF dans 5 jours donc logique. Aucune excuse pour l'OL.
En cas de victoire ça sent les remarques acerbes de nos concurrents... En cas de non-victoire ça sent les remarques acerbes des supporters...
Il y a longtemps qu'on le sait que P Sage mettrai au repos certains de ses meilleurs joueurs pour des raisons évidentes C'est encore plus dommage , ce point de Toulouse qui pourrait nous manquer ; espérons qu'Auxerre marque à Lille et prenne un point ( ou plus avec des lillois qui ne marque pas souvent plus d'un but par match ) et laisse leur place de barragiste au Havre ou à Nice ? futur adversaire des verts .
Allez l'OL !
Sauf que tu mets au placard des joueurs qui n’auront pas joué 15 jours ! Je ne vois pas l’intérêt pour LENS
Ils ne vont pas se cramer à 5 jours d'une finale historique pour eux. Leurs discours sont politiques et c'est normal. Pierre et Jamal ont le cœur lyonnais et nous donnerons le match avec plaisir. Ce qu'en pense les autres on s'en cogne. Le Qsg fausse le championnat chaque fin de saison.
👍
Ils ne vont pas vouloir perdre non plus, faut pas se bercer d'illusion...
Une spirale de defaite c'est jamais bon avant une finale, ils ne vont pas nous filer le match non plus, j'espère me tromper.
Pas d'état d'âme ! ...Enfin si j'en ai un avec Toulouse...
Allez je la refait : pas d'état d'âme on gagne !
Ne compter pas trop sur une défaite des Lillois , Pep va leur faire un discours d'avant match démontrant leurs vertus devant l'importance du challenge,
Pelissier fera sûrement le meme genre de discour..
Oui il peut le faire et c'est son rôle mais je ne connais pas le contenu de ses discours à Pélissier , ceux de Genesio , je connais et ça te prend aux tripes....
On a pas attendu que PSG soit dominant pour que le championnat soit faussé de toute façon.
Le jour où tous les matchs se rejoueront les mêmes jours et aux mêmes horaires là on pourra parler de nouveau d'égalité sportive.
Mais bon vu dans le système pourri qu'on vie c'est pas demain la veille.
Et idem pour les match décalés, le Lens - PSG si il était resté comme il était prévu je suis pas sur que les parisiens le gagne...