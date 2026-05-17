Lens sans plusieurs joueurs cadres contre l’OL

En plus de Baidoo, Pierre Sage doit composer avec des absences de marque contre l’OL. Allan Saint-Maximin, Odsonne Edouard ou encore Mamadou Sangaré n’ont pas fait le déplacement à Décines.

Pierre Sage a prévenu : malgré son passif d'ancien de l'OL, il ne lâchera pas le match de ce dimanche soir par respect pour l'équité de la Ligue 1. Si les Lyonnais veulent accrocher a minima la Ligue des champions, ils devront aller la chercher eux-mêmes contre Lens. Contre le PSG, les Lensois ont montré qu'ils ne comptaient pas finir en roue libre et ne penser qu'à la finale de la Coupe de France. Néanmoins, certains choix de Sage montre que ce rendez-vous contre Nice est déjà un peu dans les têtes. S'il avait acté le forfait de Baidoo et plus de Gurtner et Gradit, l'entraîneur nordiste n'avait pas d'autres bobos à déplorer.

Pas l'équipe-type mais quand même...

Pourtant, dans le groupe convoqué pour le déplacement à Décines, Sage a laissé quelques forces-vives à la maison. Et non des moindres. Le récent vainqueur du prix Marc-Vivien Foé et meilleur joueur lensois de la saison, Mamadou Sangaré n'a pas fait le voyage. Pas plus qu'Odsonne Edouard, meilleur buteur des Sang et Or et Allan Saint-Maximin. Si Lens devrait malgré tout avoir une équipe compétitive au coup d'envoi, ce ne sera pas l'équipe-type quoi qu'il arrive.