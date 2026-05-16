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Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
Melchie Dumornay (OL) face au PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Trophées LFFP : Dumornay (OL Lyonnes) en lice pour le doublé ?

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Déjà lauréate du trophée de meilleure joueuse du championnat lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Melchie Dumornay peut faire le doublé. La joueuse d’OL Lyonnes fait partie des nommées pour la cérémonie des trophées LFFP dans la même catégorie.

    Vendredi, les joueuses d’OL Lyonnes l’ont entourée pour célébrer cette récompense individuelle. Quelques jours après avoir reçu le trophée de meilleure joueuse de Première Ligue lors de la cérémonie des trophées UNFP, Melchie Dumornay a partagé ce sacre avec ses coéquipières. Remettra-t-elle le couvert la semaine prochaine en marge de la finale de la Ligue des champions ? Peut-être bien car lundi se tiennent les Trophées LFFP à Paris.

    Karchaoui et Leuchter (PSG) comme concurrentes

    Comme une semaine auparavant, l’Haïtienne concourt pour le titre de meilleure joueuse et fait figure de favorite. Seulement, à la différence des Trophées UNFP, Dumornay n’aura pas Tabitha Chawinga comme l’une de ses concurrentes. Il n’y a que trois joueuses en lice pour cette cérémonie de la Ligue du football féminin. La numéro 6 lyonnaise devra se débarrasser de la concurrence de deux joueuses du PSG, Sakina Karchaoui et Romée Leuchter.

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    4 commentaires
    1. chignol
      chignol - sam 16 Mai 26 à 11 h 07

      HS - Connaissiez-vous la Coupe Europa féminine de l'UEFA (UEFA Women's Europa Cup) ? Je viens d'apprendre un peu par hasard son existence. C'est tout simplement l'équivalent pour les femmes de la Ligue Europa, elle a été lancée l'année dernière. Le titre a été remporté par Häcken il y a 15 jours. J'en tombe des nues !

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    2. Avatar
      delest - sam 16 Mai 26 à 11 h 11

      pas de soucis de sera...Karchaoui la chouchoute du sélectionneur et de certains médias

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    3. chignol
      chignol - sam 16 Mai 26 à 11 h 15

      Il faut vraiment en vouloir pour continuer à poster avec ce p.t..n de robot. Mais quel crétin a bien pu coder une m.rde pareille ? Rassurez-moi O&L, vous ne payez rien pour ce truc d'une débilité abyssale, j'espère ?

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    4. Avatar
      dami43 - sam 16 Mai 26 à 11 h 27

      S'il y a un tant soit peu de justice sportive dans l'attribution de ce titre, Melchie va écraser les parisiennes. Dans le cas contraire, se serait la preuve que ce trophée n'est que le résultat de magouilles.

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