Trophées LFFP : Dumornay (OL Lyonnes) en lice pour le doublé ?

Déjà lauréate du trophée de meilleure joueuse du championnat lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Melchie Dumornay peut faire le doublé. La joueuse d’OL Lyonnes fait partie des nommées pour la cérémonie des trophées LFFP dans la même catégorie.

Vendredi, les joueuses d’OL Lyonnes l’ont entourée pour célébrer cette récompense individuelle. Quelques jours après avoir reçu le trophée de meilleure joueuse de Première Ligue lors de la cérémonie des trophées UNFP, Melchie Dumornay a partagé ce sacre avec ses coéquipières. Remettra-t-elle le couvert la semaine prochaine en marge de la finale de la Ligue des champions ? Peut-être bien car lundi se tiennent les Trophées LFFP à Paris.

Karchaoui et Leuchter (PSG) comme concurrentes

Comme une semaine auparavant, l’Haïtienne concourt pour le titre de meilleure joueuse et fait figure de favorite. Seulement, à la différence des Trophées UNFP, Dumornay n’aura pas Tabitha Chawinga comme l’une de ses concurrentes. Il n’y a que trois joueuses en lice pour cette cérémonie de la Ligue du football féminin. La numéro 6 lyonnaise devra se débarrasser de la concurrence de deux joueuses du PSG, Sakina Karchaoui et Romée Leuchter.