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Pierre Sage lors de Strasbourg - Lens
Pierre Sage lors de Strasbourg – Lens (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Lens devra se passer d'un joueur contre l'OL

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Sorti sur blessure contre le PSG mercredi, Samson Baidoo ne pourra pas tenir sa place contre l'OL. Le défenseur de Lens manquera également la finale de la Coupe de France contre Nice.

    Au moment d'affronter le PSG mercredi, le RC Lens savait déjà qu'il n'avait plus rien à jouer. Il restait encore un scénario improbable pour voir les Sang et Or finir champions, mais la victoire parisienne a officiellement scellé le sort de ce championnat. Néanmoins, il reste encore du suspense ailleurs et les hommes de Pierre Sage auront "un rôle d'arbitre" dans la course à la Ligue des champions puisqu'ils se rendent à Décines pour se frotter à l'OL. Pour cette dernière rencontre de la saison, l'entraîneur lensois doit composer avec une absence supplémentaire suite à PSG - Lens.

    Abdulhamid de retour de suspension

    Sorti sur blessure à l'heure de jeu, Samson Baidoo ne tiendra pas sa place au Parc OL. "Régis Gurtner et Jonathan Gradit sont absents jusqu’à la fin de saison, tout comme Samson Baidoo qui ne participera ni à ce match, ni à la finale de la Coupe de France." En revanche, Pierre Sage retrouvera "Saud Abdulhamid qui est de retour de suspension" et qui postule pour occuper le couloir droit de la défense nordiste.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - sam 16 Mai 26 à 8 h 05

      Tu parles, l'OL devra se passer de 2 joueurs, alors ?....... 😰

      🙏 ❤️ 💙

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