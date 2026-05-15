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Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Nantes, Lens… le Parc OL prépare sa dernière vague de matchs

  • par David Hernandez

    • Ce week-end, deux matchs se jouent au Parc OL avec OL Lyonnes en demi-finale de play-offs de Première Ligue et l’OL contre Lens. Deux matchs qui ne seront peut-être pas les derniers avec la potentielle finale de championnat des Fenottes.

    Il n'aura pas chômé cette saison. Depuis le 23 août 2025, le Parc OL n'a pas vraiment eu le temps de faire relâche. Pour la première fois, les rencontres de l'OL et d'OL Lyonnes se disputaient dans le Grand Stade et à chaque semaine se disputait une rencontre de football. De quoi mettre la pelouse décinoise à rude épreuve. Elle a plutôt tenu le coup, même si elle a dû être changée en cours de saison. Mais le plus dur est passé et un dernier coup de collier doit se tenir. Dans le pire des cas, ce week-end de l'Ascension marquera la fin de la saison footballistique au Parc OL. Dans le meilleur des cas, il faudra patienter jusqu'au 29 mai, mais personne ne s'en plaindra du côté d'OL Lyonnes.

    Deux matchs à enjeu ce week-end

    Cela voudra dire que les Fenottes ont décroché leur ticket pour la finale de Première Ligue après avoir pris le meilleur sur le FC Nantes. La demi-finale se tient ce samedi 16 mai (18h) à l'occasion du "match de Wouf" au cours duquel les supporters peuvent venir avec leurs chiens. Mercredi, le club avait vendu plus de 3 600 places et espère logiquement un peu plus. Vingt-quatre heures plus tard, les joueurs de Paulo Fonseca auront un match crucial également contre le RC Lens de Pierre Sage. En jeu, une place directe ou par les barrages pour la Ligue des champions. Mais, au contraire d'OL Lyonnes, ce rendez-vous de la 34e journée sera bien le dernier en Ligue 1 pour l'OL qui partira ensuite en vacances.

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